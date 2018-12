Gibraltar ve razonable que se preparen planes de contingencia ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo

El Gobierno de Gibraltar ha subrayado este miércoles que es "razonable" que se hayan elaborado unos planes de contingencia para evitar los daños más graves para la UE de un eventual Brexit sin acuerdo.

En un comunicado, el Ejecutivo de Gibraltar que dirige el polémico Fabián Picardo ha subrayado que no se muestra “sorprendido” ante el paquete de 14 planes de contingencia en diversos sectores, que no se aplicarán en el peñón, y ha recordado que reflejan la postura de los 27 y no de Reino Unido.

“Se trata del tipo de medida razonable que los gobiernos deben llevar a cabo en vista de la falta de acuerdo sobre un Acuerdo de Retirada en estos momentos”, ha señalado Gibraltar.

Las medidas de urgencia cubrirán aspectos como los de servicios financieros y transporte aéreo, así como también otras áreas como las aduanas y la política climática, y han sido elegidas porque Bruselas considera que son los sectores en los que la falta de un acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la UE tendría “desórdenes graves” para los ciudadanos y las empresas comunitarias.

No hay sorpresas

“Si bien está aún analizando los detalles, el Gobierno no se muestra sorprendido por esta última situación, que refleja la postura solo de los 27 miembros de la UE y no la de Reino Unido”, ha apostillado el Ejecutivo gibraltareño.

En esta línea, desde el Peñón han recalcado que se sigue trabajando “estrechamente” con el Gobierno de Reino Unido a medida que se preparan “para cualquier eventualidad de cara a mitigar el impacto de un posible Brexit sin acuerdo”.

“Este último acontecimiento sirve para demostrar, no obstante, la importancia de salir de la Unión Europea con un Acuerdo de Retirada en vigor para Gibraltar, que algunos parecen no haber apreciado”, concluye el Gobierno del Peñón.

Todo apunta a que la llegada del fin del plazo para cerrar el acuerdo puede ser toda una guerra de nervios en la que se va a medir la paciencia de los socios comunitarios y del ex socio británico que además pretende dejar atado el estatus de Irlanda