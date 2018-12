El PP da un respiro a Sánchez: no comparecerá en el Senado por su tesis ‘fake’ antes del verano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gana tiempo a la hora de rendir cuentas en el Senado sobre el plagio en su tesis doctoral destapado por OKDIARIO. La comisión de investigación recién constituida en la Cámara Alta sumará esta semana otro retraso más: no arrancará sus trabajos hasta febrero, por lo que la eventual comparecencia del jefe del Ejecutivo no se producirá antes del verano, dado que los populares -a través de la Mesa- se inclinan por solicitarla en la recta final de la misma.

Según las fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO, el PP aceptará este martes una petición del PSOE de aplazar la fecha límite en la que los grupos debían presentar sus planes de trabajo para esta Comisión. Esa fecha era el 19 de diciembre. Sin embargo, los socialistas han esgrimido que debido a la acumulación de carga de trabajo en estas últimas semanas del año necesitan más tiempo para preparar su estrategia en este frente. Las fuentes citadas han apuntado a este diario que el PP, con mayoría absoluta en la Cámara y en la Comisión, va a acceder a dicha petición por “cortesía parlamentaria”, pese que los socialistas se ha opuesto desde el principio a la creación de este órgano.

De este modo, con el calendario en mano y al ser enero un mes inhábil a efectos parlamentarios, la comisión no echará a andar hasta el mes de febrero. Una vez lo haga, con el plan de trabajo inicial ya aprobado, la Mesa procederá a realizar las primeras citaciones así como los requerimientos de documentación a distintas entidades públicas y privadas.

La normativa establece que los comparecientes deben ser citado con 15 días de antelación, por lo que como muy pronto las primeras audiencias no serán hasta finales de febrero o primeros de marzo.

Junto a ello, teniendo en cuenta que el plazo mínimo de duración de una comisión de estas características es de 6 meses y que el PP contempla dejar la comparecencia de Sánchez para el final —antes será el turno, entre otros, de la directora de la tesis o de los miembros del tribunal examinador—, las mismas fuentes ven prácticamente imposible que el presidente del Gobierno desfile por dicha Comisión antes del verano.

Pendientes de Rajoy

Se da la circunstancia de que este gesto de distensión del PP, que podría haber dado inicio a la comisión sin esperar al PSOE, se produce en medio del impasse en que se encuentra la posible citación de Mariano Rajoy en la comisión de investigación de la financiación de los populares que se sigue en el Congreso. Todo depende del PSOE.

Estaba previsto que los socialistas y sus socios forzaran la comparecencia del ex líder del PP en la segunda semana de febrero, siendo también el último en desfilar antes de la redacción de las conclusiones. Pero ello ha quedado en suspenso hasta la primera semana de febrero, en la que una nueva reunión de la Mesa de la comisión decidirá sobre las próximas citaciones, incluida la de Rajoy si es que el PSOE la termina exigiendo.

No obstante, antes que él comparecerán en relación con el caso de los fondos reservados de la Operación Kitchen —desvelada por OKDIARIO—, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex director de la Policía y actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, o el ex chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.