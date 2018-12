El PP es consciente de que Andalucía será un "laboratorio" para la formación en los próximos meses "Tenemos muy pocos meses para que la gente vea que el acuerdo con Rivera funciona", destacan

El Partido Popular es consciente de que Andalucía será un “laboratorio” y “la mejor campaña” para la formación en los próximos meses. No solo está en juego demostrar la viabilidad del partido como opción de cambio tras cuatro décadas de gobiernos socialistas. El acuerdo de gobierno que se pacte con Ciudadanos, confían en fuentes de la dirección ‘popular’, tiene que demostrar su solvencia por el interés de ambos partidos de cara a las decisivas citas electorales del próximo año: locales, autonómicas y, previsiblemente, generales.

En las mismas fuentes admiten tener “muy pocos meses” para que “la gente vea que el pacto funciona”. Por ello, la orden interna del líder del PP, Pablo Casado, es que la llegada de Juanma Moreno al frente del Ejecutivo andaluz se note “desde el minuto uno” de la legislatura. Así, en el primer Consejo de Gobierno que se celebre se aprobarán “medidas claras” y contundentes, simbólicas de las líneas más identificables del programa del PP.

Hacienda es irrenunciable

En este sentido, el propósito es que el votante identifique al partido con soluciones como la bajada de impuestos o la familia, frente a otras formaciones, como Ciudadanos o VOX. Dos ámbitos que el propio Casado marcó como prioritarios desde que tomó las riendas del nuevo PP. “El desgaste que asumimos con este pacto”, avisan desde la dirección de Génova, “no puede afectar a las opciones del partido” en Ayuntamientos y Comunidades de toda España.

Así, en la dirección de Génova confían en alcanzar un acuerdo generoso con Ciudadanos, siempre bajo dos líneas rojas: la irrenunciable presidencia de Moreno y la consejería de Hacienda. Pese a que los ‘populares’ están dispuestos a llegar con los de Rivera a un reparto equitativo de los departamentos, se entiende que esa consejería es clave para desplegar la acción de Gobierno. Y también para sus futuros intereses electorales.

Tal es la importancia que el partido concede al acuerdo con la formación ‘naranja’ que el propio Casado ha implicado a la dirección nacional en las negociaciones, a través del secretario general Teodoro García Egea. Las delegaciones de ambos partidos se reúnen otra vez este lunes en Sevilla para perfilar el futuro pacto.

Buena interlocución con Rivera

Con Rivera, confían las mismas fuentes, la interlocución es “buena”. Casado tuvo ocasión de compartir impresiones con él durante la celebración del Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. En esa charla le expresó la convicción de que la marcha del pacto andaluz será determinante con vistas a las próximas citas electorales. “Si no sale bien tendremos una factura a corto plazo en las elecciones”, es el resumen del intercambio.

En lo que no existe coincidencia es en el papel que ha de jugar el PSOE. Mientras Ciudadanos insiste en una abstención socialista que facilite un Gobierno de cambio, el PP no lo ve posible. “Una abstención del PSOE sería pactada y eso no lo vamos a aceptar”, advierten desde Génova.

El resultado andaluz ha dinamitado el tablero político, colocando al PP con opciones de encabezar una futura mayoría en el Congreso de los Diputados, apoyado por Ciudadanos y VOX. Los ‘populares’ creen que, como táctica electoral, los de Rivera invertirán los próximos meses en girar ideológicamente hacia el espacio del centro-izquierda.