Begoña Gómez se olvida de las ONG’s y promociona en África farmacéuticas y servicios financieros

El polémico fichaje de Begoña Gómez como directora del Africa Center del Instituto de Empresa (IE) fue justificado, desde la prestigiosa escuela de negocios, por la trayectoria de la mujer de Pedro Sánchez en el ámbito de las ONG’s.

Sin embargo, entre las actividades que organiza hay algunas más alejadas del Tercer Sector. La última, un foro en Accra (Ghana), este pasado miércoles, en el que Gómez compartió cartel con farmacéuticas y empresas de servicios financieros que hacen negocio en el país.

Gómez, y la presidenta del IE Africa Center, Felicia Appenteng, fueron las encargadas de la ponencia ‘Why we believe in African Solutions for Global Challenges’ (Por qué creemos en las soluciones africanas a los desafíos globales).

En la mesa estaba también el CEO de Dannex, una compañía farmacéutica de la ciudad que busca ampliar su mercado en todo el África Occidental. La empresa -que comercializa distintos preparados farmacéuticos, además de productos químicos y veterinarios- adquirió recientemente acciones de otros dos gigantes de la industria, Starwin Products y Ayrton Drug -ambas empresas cotizadas en la Bolsa africana- para “convertirse en un jugador importante” en la región, según afirma en su propia página web, poniendo coto al máximo posible las importaciones.

En su exposición, Daniel Kissi, responsable de la compañía, instó al Gobierno a aplicar la política de importación restringida sobre medio centenar de medicamentos, que se estableció en el país en 2017, y que, denunció, se está incumpliendo, y llamó a ampliar esa lista de fármacos para que las empresas africanas puedan aprovechar la oportunidad de mercado.

El foro dio también voz a los servicios financieros, a través de compañías como Intelligent Capital, Mastercard, Zeepay -una empresa dedicada a la gestión de pagos y cobros a través de aplicaciones móviles- Sikabit, compañía para el seguimiento de las transacciones financieras.

Creado el pasado verano, el Africa Center es el último proyecto estratégico del IE -que desarrolla proyectos en África desde hace diez años- y con el que se busca dar proyección a la innovación del continente y promover “el conocimiento de la historia y la cultura africana”, según señaló su presidenta Appenteng.

En medio de la polémica por el aterrizaje de Gómez, el IE descartó ofrecer ninguna información sobre las labores específicas o el salario de la mujer del presidente socialista. Sólo valoró sus “más de 20 años de experiencia en consultoría y docencia”: “Es una profesional especializada en diseño e implementación de proyectos estratégicos con enfoque en fundraising y sostenibilidad para el Tercer Sector”, destacó en la nota en la que se anunciaba su designación como directora.

Experta en captación

Gómez, efectivamente, se define como ‘experta en Tercer Sector’, aunque esa experiencia se limita a la captación de donantes. Un ámbito, desde luego, alejado de la cooperación o los proyectos de desarrollo, el perfil que marca su cargo en el IE.

La mujer del presidente del Gobierno no tiene conocimientos ni trayectoria en cooperación, ni tampoco estudios especializados en relaciones internacionales ni menos aún en ‘africanismo’. Como reveló OKDIARIO, su contacto con las ONG’s se limitaba a una relación meramente comercial: gestionaba, a través de la empresa Inmark, la captación de socios para estas asociaciones a través de la contratación y formación de trabajadores. También lo hacía para otras entidades de lo más diverso, desde banca a empresas energéticas, farmacéuticas o telefónicas.

El departamento de Gómez ofrecía, entre sus servicios, asesoramiento a la banca en la apertura de nuevas oficinas, formación de empleados dirigidos a la contratación de productos financieros, estudio de la distribución de productos en redes farmacéuticas y del sector automovilístico y captación de clientes en el mercado energético y de telefonía.

En el caso de las ONG’s, la esposa del presidente del Gobierno se dedicaba a la “captación de socios y de empresas para donación de fondos” y de promover su “presencia en eventos con stand” y en “edificios corporativos”.