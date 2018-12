El senador que examinará la tesis de Sánchez tiene tres doctorados y ha estado en más de 100 tribunales

El presidente Pedro Sánchez tendrá que someterse, a partir del próximo mes de enero, a un tribunal mucho más exigente que el que le concedió el Doctorado en Economía. El PP ha designado al senador canario Antonio Alarcó como portavoz en la comisión de investigación que analizará el plagio de la tesis doctoral del presidente del Gobierno.

Antonio Alarcó no es precisamente un novato en estas tareas. Tiene tres doctorados: es cirujano, periodista y sociólogo. Y bromea afirmando que “si tengo tiempo, haré alguno más”. Catedrático de Cirugía en la Universidad de La Laguna, ha dirigido 21 tesis doctorales y ha formado parte de más de cien tribunales. Sabe lo que es estar a ambos lados de la barrera.

“Esto no es un juicio a la universidad, sino a la tesis de Pedro Sánchez“, afirma Antonio Alarcó sobre sus objetivos en la comisión de investigación, que echará a andar en enero. Antes, el próximo día 19, los grupos políticos se han comprometido a presentar su propuesta de trabajo y el listado de personas a las que tienen previsto llamar a declarar.

Durante las sesiones de la comisión, el senador canario se propone averiguar si Sánchez plagió su tesis doctoral, si tuvo un negro que se la escribió –como desveló OKDIARIO– y si se cumplieron todos los procedimientos legales en la formación del tribunal y la exposición de la tesis.

–No ha perdido el tiempo. ¿Cómo ha llegado a tener tres doctorados?

–Soy el quinto de seis hermanos y eso imprime carácter. Me tengo por un hombre luchador, me han costado las cosas y siempre tengo que conseguirlas. Ya siendo catedrático de Cirugía me matriculé en Ciencias de la Información. Me costó aprobar alguna asignatura, porque cuando tienes una edad te quieres presentar bien preparado. Después hice el doctorado sobre periodismo científico en España, que por desgracia debo decir que es muy malo, no hay dedicación a esa especialidad en España. Después, ya más mayor, hice el doctorado en Sociología sobre Aproximación sociológica a la sanidad. Tengo tres doctorados, en definitiva. Me tengo por un hombre inquieto y a lo mejor, si tengo tiempo, haré alguno más.

–¿De cuántos tribunales ha formado parte en la universidad?

–El viernes presido el tribunal de una tesis doctoral sobre cirugía maxilofacial. Si no recuerdo mal, he formado parte de más de 100 tribunales y he dirigido 21 tesis doctorales. Cuando estás en el tribunal no estás juzgando al doctorando, sino al director de la tesis. Procuro ver cómo lo ha hecho el doctorando, qué aporta su trabajo a la sanidad y a la investigación, y felicitarle si lo ha hecho bien. No suelo pasar ningún tipo de factura en un tribunal. El acto académico más importante en la universidad es el doctorando, después están los accesos a la cátedra y a la titularidad. Hay que respetar mucho, pero sin permitir ningún tipo de vulgaridad ni traspasar ningún límite que no se debe traspasar.

–¿Qué espera de la comisión de investigación sobre el plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez?

–Ante todo, tranquilidad ¿Por qué tenemos esta comisión de investigación? Porque Pedro Sánchez no ha querido comparecer en el Senado. Cuando uno quiere demostrar las cosas, viene a las Cortes y si no hay nada que esconder, lo cuenta y se va. Pero no ha querido. Lo que el PP quiere demostrar en esta comisión es la verdad, para que los derechos de los ciudadanos de todas las ideologías estén garantizados. Vamos a centrarnos en tres puntos. Primero, si ha habido plagio. Segundo, si Sánchez tuvo alguien que le escribió la tesis. Y tercero, si se ha cumplido el Real Decreto 99/2011 que marca el procedimiento del tribunal, publicación y exposición de la tesis.

–¿Pedro Sánchez debe dimitir si se acredita que plagió su tesis?

–El corte ético que ha puesto Pedro Sánchez está por encima de lo de Alemania. Él dijo ‘si hay un ministro o un miembro del Gobierno que ha plagiado, dimitirá en 24 horas’. Que se lo aplique. Lo más grave en mentir. En política no se perdona el mentir. Se perdona equivocarse, y los humanos nos equivocamos, pero no ser negligente. En todas partes, pero especialmente en las Cortes, hay que decir la verdad. Estoy convencido de que al final se clarificará todo por el bien de la democracia. Esto no es un juicio a la universidad, es un juicio a una tesis determinada.