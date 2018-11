La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, insiste en agitar el fantasma de VOX en la recta final de la campaña andaluza.

La posibilidad de que el partido de Santiago Abascal saque un escaño en Andalucía, tal y como predicen los sondeos, y ascienda por primera vez a la primera fila política, no es del gusto de la candidata socialista. En una entrevista ofrecida a primera hora de este martes en Radio Nacional de España, Díaz ha apuntado que VOX es un partido que “no es bueno para la convivencia entre los ciudadanos”. La presidenta ha argumentado su opinión asegurando que “los planteamientos políticos de VOX justifican la violencia entre los ciudadanos y fomentan la violencia contra la mujer“.

Además Díaz ha aprovechado también para arremeter contra lo que tilda de ‘bloque de derechas”, esto es PP y Ciudadanos a quienes ha reprochado que “blanqueen” a este partido.

La socialista ha criticado “la virulencia y beligerancia” contra la que dicho bloque ha ‘atacado’ al PSOE en esta campaña y ha dejado entrever su malestar por la posible coalición entre PP, C’s y VOX para desbancarla del poder si el PSOE no consigue mayoría absoluta el próximo 2 de diciembre.

“Si no obtienes una mayoría no puedes gobernar. Es una anomalía bloquear las instituciones y la decisión libre de los ciudadanos no dejando que gobierne el partido más votado”, ha expresado.

Para Díaz el PSOE es “el dique de contención frente a este tipo de políticas” con un proyecto “sólido y solvente con autonomía para seguir avanzando más y mejor”.