El último barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arroja un empate técnico de PP y PSOE, con Ciudadanos sólo dos puntos por debajo, sin la manipulación de la encuesta con el ya conocido como “método Tezanos”, en alusión al presidente de este organismo estatal, José Féliz Tezanos, el sociólogo de cabecera de Pedro Sánchez y hasta hace unos menos miembro de la Ejecutiva federal del PSOE,

Según el análisis realizado por OKDIARIO en base a la ponderación por recuerdo de voto, el PP obtiene un respaldo del 24,2%, apenas cuatro décimas menos que el PSOE (24,6%). Por su parte, Ciudadanos sería tercera fuerza con un 22,2%, a sólo 2 puntos de los principales partidos. Y Podemos, en cuarto lugar, se situaría con un 18,7%.

Estos datos, extraídos de las tripas de la propia encuesta, desmontan la distorsionada intención de voto que ha difundido Tezanos. Según su estimación, el PSOE, con un 31,6%, sacaría una ventaja de 13 puntos al PP (18,2%), algo totalmente alejado de la realidad puesto que en la mayoría de las encuestas privadas la distancia entre ambas formaciones no supera los 2,5 puntos. Además, el trabajo de campo de este barómetro coincidió con los escándalos del plagio en su tesis doctoral y el fraude patrimonial de los ministros Pedro Duque o Isabel Celaá, como reveló en exclusiva OKDIARIO.

En otra de sus maniobras, Tezanos ha situado a Ciudadanos como segunda fuerza con un 21%, dando un ‘sorpasso’ al PP, y a Unidos Podemos y sus aliados con un 17,3%.

Hasta la llegada de Tezanos el pasado junio, el CIS aplicaba “el modelo basado en la ponderación de los datos por recuerdo de voto”, según la documentación oficial del organismo. Y éste el modelo que ha empleado OKDIARIO para exponer los resultados arriba indicados. “El modelo que se ha utilizado históricamente es un modelo bueno, prudente y ponderado, que ha fallado alguna vez pero que muchas veces ha acertado, porque en sociología nada es matemática exacta, porque luego está el voto del miedo, el miedo a una opción política; hay quien trata de tener a mucha gente aterrorizada pero luego, cuando llega el día de la verdad, votan a esa opción política”, explican los expertos consultados por OKDIARIO.

“Es una falta de profesionalidad, de respeto a la ciencia sociológica, porque la estadística y las encuestas tienen unas reglas; tú no puedes hacer lo que te dé la gana”, señalan.

“Aleatoriamente”

Sin embargo, el propio Tezanos admitió recientemente en una entrevista con el diario El País que él no aplicado el modelo histórico del CIS sino uno de su cosecha, donde no pondera por recuerdo de voto sino “aleatoriamente”, con lo que su margen de manipulación es mayor. Ante la insistencia del entrevistador en que el modelo histórico del CIS ha sido el de ponderación por recuerdo de voto, Tezanos contestó: “Si a ti te parece que esto es un buen método, hazlo. A lo mejor me convences”.

Este CIS bate record histórico de desvío en la muestra a favor del PSOE.

Mientras siga Tezanos al frente el sesgo irá creciendo: lo comprobaremos en las elecciones andaluzas. Este habría sido el resultado de las generales en votos y escaños (ver pregunta 30aR): pic.twitter.com/Sge1pmouNv — Narciso Michavila (@nmichavila) 25 de octubre de 2018

Por su parte, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, también ha desarmado a Tezanos en las redes sociales. A través de su perfil oficial, ha escrito: “Este CIS bate récord histórico de desvío en la muestra a favor del PSOE. Mientras siga Tezanos al frente el sesgo irá creciendo”. Michavila ha publicado la gran diferencia (algo imposible) que existe entre el CIS conocido ayer con el método Tezanos y el resultados de las últimas elecciones generales. Así, el PP en lugar de sus 127 escaños y 7,9 millones de votos, tendría 105 diputados y 6,1 millones de papeletas. En cambio, el PSOE pasaría de 85 a 129 escaños y ganaría la desorbitada cifra de 2,2 millones votos (de 5,4 subiría a 7,6 millones).