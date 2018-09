Twitter cierra la cuenta a COVITE y su presidenta y se la ‘devuelve’ horas después

Twitter se ha visto obligada a rectificar la suspensión de la cuenta a la asociación de víctimas del terrorismo, COVITE, y su presidenta, Consuelo Ordóñez que, este sábado, se vieron bloqueados en la red social cuando intentaban subir contenido en recuerdo a varios asesinados por ETA.

Durante horas, las cuentas de Twitter de Ordóñez, primero, y más tarde de la asociación permanecieron suspendidas, tras un mensaje de la compañía en el que se les advertía de que habían incumplido sus reglas. La empresa no ha dado por el momento ningún tipo de explicación a la asociación, que pudo recuperar sus perfiles a última hora del día.

A los que me preguntáis porqué nos han suspendido hoy las cuentas, no nos han dado explicaciones todavía, pero cuando esta mañana he intentado poner el twit este, me la han suspendido y al intentar subirlo después desde @CovitePV nos la han cerrado también. pic.twitter.com/AtAH8X3t92

— Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) September 29, 2018