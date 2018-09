El Senado reprueba a la ministra de Justicia Dolores Delgado por "mentir" sobre la defensa de Llarena

Nuevo audio de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Esta vez, relata en la comida con el excomisario José Villarejo y otros mandos policiales que en un viaje de trabajo a Cartagena de Indias (Colombia) vio a “un grupo de tíos del Supremo y la Fiscalía con menores de edad”.

El digital ‘moncloa.com’ cuenta que el relato lo arranca el exmagistrado Baltasar Garzón en la sobremesa, pero que es Delgado quien da los detalles más comprometedores:

Delgado: “De chicas iba la magistrada esa y yo. Luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de no sé qué y de tal… de la Fiscalía General, catedráticos, pitos y flautas. (…) Y estos tíos, missing en combate. Y vamos nosotras dos y me decía ésta ‘vámonos a comprar esmeraldas y bueno, si tu quieres, vamos y tal y cual’. Intentamos quedar con ellos y nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, y nos vamos a tomar mojitos allí a un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos. Estamos sentadicas las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General…”

Villarejo: “Con 17 años, eh…”

Delgado: “¡Menores de edad! Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto”.

Termina la hoy ministra diciendo que les explicaron que eran “camareras del hotel” que les habían “dado pena” e iban con ellos.

Una vez más, la desde ayer reprobada ministra tendrá que dar explicaciones, como ya lo tuvo que hacer para dar cuenta de su relación personal con Villarejo o su alusión a su compañero de Consejo de Ministros Fernando Grande-Marlaska como “maricón”.