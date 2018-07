Ocho ex ministros de Mariano Rajoy comen con Pablo Casado para avalar su candidatura a dos días de la votación decisiva las primarias del PP. Se trata del grupo más representativo del último Ejecutivo popular. Y del grupo que ha querido dar el empujón final a Casado en el momento clave y frente a la otra candidata: Soraya Sáenz de Santamaría.

La reunión es este jueves. En el restaurante ‘Jai Alai’ de Madrid. Un lugar emblemático por su protagonismo político en los procesos más tensos y decisivos de la historia reciente de España: en los pacíficos, como la Transición. Y en los bélicos, como la Guerra Civil.

Y este jueves el ‘Jai Alai’ puede volver a cobrar protagonismo. Porque esa reunión, no ajena a la mirada y presión de lo sorayistas, congregará a los que fueron y son leales a Mariano Rajoy. Y a quienes quieren igualmente que esa esencia de lealtad siga en la figura de Pablo Casado.

Los tres amigos de Rajoy

Allí se juntarán algunos de los grandes soportes del ex presidente Rajoy en estos últimos años. Estará Jorge Fernández, ex ministro de Interior y uno de los grandes amigos personal de Rajoy durante los momentos de mayor tensión -económica, separatista e incluso interna por la corrupción- del ex presidente; estará José Manuel García-Margallo, eje de la política exterior en ese mismo gabinete; y estará José Manuel Soria, persona que dimitió sin denuncia alguna acusado de mentir con prácticas empresariales que eran legales y que, por respeto al PP y a su presidente, nunca ha querido remover el trasfondo de su salida de Industria.

A la comida acudirá igualmente María Dolores de Cospedal, líder del partido hasta ahora y persona que ha protagonizado la lucha contra Bárcenas y defendido a sus integrantes en medio de las mayores acusaciones mediáticas al PP.

Estará igualmente Juan Ignacio Zoido, apoyo doble -de Cospedal y Rajoy- en Interior y seguidor de la gestión de Fernández en los momentos más delicados del 1-O.

Y estarán igualmente algunas de las caras nuevas con más peso, como Rafael Catalá, Isabel García Tejerina o Dolors Montserrat. Todos ellos ex ministros, igualmente, y parte del Gobierno ya disuelto de Rajoy.

Y acudirá Pablo Casado, quien asistirá a la comida para ser recibido como el protagonista de un programa de regeneración y reunificación del partido en base a los principios clásicos del PP.

Un restaurante con historia

A las 14:00 horas se reunirán. Y lo harán en el ‘Jai Alai’, restaurante mítico que forma parte ya de la historia de Madrid. Fundado en 1922 por los Bustingorri en los bajos del frontón del mismo nombre y que, entre golpes -de pelota-, pasó la Guerra Civil y salió de ella convertido nada menos que en sede social del Real Madrid F.C.

Un restaurante acostumbrado a sobrevivir y que fue protagonista también de la Transición como eje de tertulias políticas. En especial del centro reformista. Y aún con más detalle, del centro liberal de Joaquín Garrigues Walker.

Alguien ha debido acordarse de la historia.