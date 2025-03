La mente no se apaga al instante: el inquietante hallazgo que cambia lo que sabemos sobre la muerte

Este inquietante hallazgo cambia lo que sabemos sobre la muerte, el fin de la vida a la que todos llegaremos no es tan rápida como pensamos. Las experiencias cercanas a la muerte son cada vez más numerosas, somos conscientes de que se trata de un lugar del que nadie regresa, de un proceso por el que pasaremos todos y está considerado un tabú. No se habla de ello, pero se investiga cada vez más, no sólo para intentar evitar ese proceso, sino también para entenderlo mejor.

Son muchos los expertos que intentan arrojar un poco más de luz ante un fenómeno que realmente puede cambiarlo todo. Ser el detalle que acabe convirtiéndose en uno de los más destacados, con ciertas novedades destacadas que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días. El misterio empieza a resolverse de la mano de unos expertos en el tiempo que pueden darnos novedades destacadas, en estos días que tenemos por delante. Este descubrimiento puede cambiarlo todo.

El inquietante hallazgo que cambia lo que sabemos sobre la muerte

Lo que sabemos sobre la muerte va cambiando a medida que los científicos empiezan a investigar. Aunque la ciencia tiene sus limitaciones y eso quiere decir que tenemos determinados momentos que pueden acabar siendo más espirituales que físicos.

El cuerpo tiene una fecha de caducidad, más allá de lo que podríamos imaginar en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a tener en cuenta que en algún momento llegaremos a un cambio que puede ser fundamental.

Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Este viaje que iniciaremos en algún momento puede llegar a ser una pequeña parte de lo que nos está esperando, con una serie de cambios y de descubrimientos que no pueden ayudar a hacerlo más llevadero.

Saber qué hay más allá o qué le pasa al cuerpo al morir, más allá del sufrimiento o del dolor, que parece que puede acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo el que nos afecte de lleno.

Este experto intenta explicar qué le pasa al cuerpo al morir, estudiando la muerte de las ratas, aunque nada tienen que ver con los seres humanos, se ha convertido en un intento de la ciencia de justificar las experiencias cercanas a la muerte que muchos han experimentado.

La mente no se apaga al instante

Nunca se apaga la mente al instante, tal como dicen los expertos que han estudiado lo que sucede en el cuerpo de las ratas al morir. El autor de este estudio intenta explicar qué pasa cuando un humano muere, comparando la muerte de las ratas, estos pequeños seres parece que han dado pie a un importante descubrimiento.

Jimo Borjigin es el autor de este estudio que intenta explicar qué es lo que pasa cuando el cerebro se queda sin oxígeno. Según este experto que ha analizado lo que pasa en la mente de las ratas: «Se supone que el cerebro es hipoactivo durante el paro cardíaco. Sin embargo, el estado neurofisiológico del cerebro inmediatamente después del paro cardíaco no se ha investigado sistemáticamente. En este estudio, realizamos electroencefalografía continua en ratas sometidas a un paro cardíaco experimental y analizamos los cambios en la densidad de potencia, la coherencia, la conectividad dirigida y el acoplamiento de frecuencia cruzada. Identificamos una oleada transitoria de oscilaciones gamma síncronas que ocurrió dentro de los primeros 30 s después del paro cardíaco y precedió al electroencefalograma isoeléctrico. Las oscilaciones gamma durante el paro cardíaco fueron globales y altamente coherentes; además, esta banda de frecuencia exhibió un aumento sorprendente en la conectividad dirigida anterior-posterior y un acoplamiento de fase apretado a las ondas theta y alfa. La actividad neurofisiológica de alta frecuencia en el estado cercano a la muerte excedió los niveles encontrados durante el estado de vigilia consciente. Estos datos demuestran que el cerebro de los mamíferos puede, aunque paradójicamente, generar correlatos neuronales de mayor procesamiento consciente cerca de la muerte».

La conclusión es que el cerebro no se apaga al momento, algo que deberíamos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no se había descubierto. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en esa esperanza de ver ese túnel o parte de nuestros recuerdos.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por lo que está por llegar, en estos días en los que el tiempo es posible. Es importante estar pendientes de una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia en ese futuro en el que sabremos más sobre el final de la vida.