José Manuel Soria reaparece y se presenta como candidato a compromisario del PP

José Manuel Soria se ha presentado a compromisario del PP. El ex ministro figura entre los candidatos a ser compromisario y está siendo votado en estos momentos en la segunda urna que se encuentran los militantes al acudir a las sedes populares de su circunscripción.

José Manuel Soria no pretende regresar a primera línea de la política ni mucho menos. Pero sigue formando parte del PP y, evidentemente, puede ejercer sus derechos a presentarse como candidato a compromisario.

Soria tuvo que dimitir y abandonar su cargo de ministro de Industria pese a no haberse presentado ni siquiera denuncia contra su comportamiento. Dimitió tras haber sido acusado de haber mantenido una sociedad en los años 90 en Panamá. La acusación era falsa pero durante la polémica se supo que sí había mantenido presencia en una sociedad familiar en Jersey. Pese a que esa actuación no tenía nada de ilegal ni se había ocultado al Registro Británico la información en aquella época, Soria dio un paso atrás y dimitió.

Pese a ello, Soria ha tenido que soportar constantes referencias a un supuesto comportamiento fraudulento que, a la vista de la documentación actual, no lo hubo.

Y José Manuel Soria ha decidido ahora que, una cosa es que dimitiese ante el escándalo montado y el daño que esa polémica ocasionaba al partido, y otra cosa es que tengo que renunciar también a sus posibilidades y derechos como militante del partido.

Este jueves 5 de julio se celebra en las sedes del partido de toda España –desde las 09:30 hasta las 20:30 horas– una doble votación. Una es para elegir directamente al candidato a presidente del partido. La otra es para elegir precisamente a los compromisarios que intervendrán en la segunda vuelta de estas elecciones internas.

Natos y electos

Por eso este jueves hay dispuestas dos urnas en las sedes: una para la elección de candidatos; y otra para elegir a los 2.612 compromisarios electos que participarán en el cónclave definitivo del 20 y 21 de julio. Un total de 3.134 compromisarios acudirán al XIX congreso extraordinario fijado para los días 20 y 21 de julio.

De esa cifra, 522 son miembros natos y 2.612 son electos, por lo que tendrán que ser elegidos por los afiliados en la votación de este 5 de julio en toda España. A una de estas plazas es a la que se presenta Soria.

Los criterios de distribución de los compromisarios se mantienen iguales a los de los anteriores congresos del PP celebrados desde 1990, de forma que habrá seis compromisarios mínimo por provincia y las islas, Ceuta y Melilla tendrán como mínimo tres compromisarios. El resto de compromisarios se distribuirá otorgando un 75% según afiliación y un 25% por resultados electorales de las anteriores elecciones generales.