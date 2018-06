El diputado de ERC Gabriel Rufián ha utilizado las redes sociales para protestar por la elección de centro para ingresar en la cárcel de Iñaki Urdangain, un derecho con el que cuentan todos los presos españoles y que no garantiza que la condena se cumpla entera en una prisión, lo que le ha costado recibir numerosas críticas por parte de los internautas que le afeaban su doble vara de medir con el marido de la infanta Cristina y los secesionistas presos y huidos.

“Urdangarin vivirá en un pabellón propio con cinco celdas, patio, comedor y sala vis a vis. Me pregunto cuántos registros en Cataluña y tertulianos a sueldo, costará blanquear esto”, escribía Gabriel Rufián en relación al ingreso de Urdangarin en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila.

Los tuiteros criticaban que callase sobre los Pujol, ya que ninguno de los miembros del clan se encuentra actualmente en prisión a pesar de que se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales e investigación criminal: “Mejor ejemplo Jordi Pujol. ¿Y su 3% ?”; y elogiaban que al menos Urdangarin no haya huido de España como el ex presidente catalán Carles Puigdemont: “Este por lo menos se ha presentado y no ha huido como una rata”, le decían.

“Si tan maravilloso te parece invita a tu amigo Puigdemont”, respondía otra usuaria recordando que el independentista no ha ingresado en ninguna prisión porque se encuentra fugado de nuestro país.

Peores condiciones que Junqueras

“Rufián, esto lo debes decir porque te parece mal que Urdangarin vaya a estar en una prisión que ni siquiera tiene piscina, gimnasio y sala de teatro como los que tiene Junqueras en Estremera y te parece mal la discriminación, ¿no?”, le preguntaba un tuitero. Y es que la cárcel en la que se encuentra Oriol Junqueras cuenta con mejores instalaciones que la cárcel de Ávila, incluyendo piscina, gimnasio, sala de ping pon o futbolín; ya que Brieva, al ser construida antes de los centros penitenciarios considerados tipo, no dispone de piscina ni de otras ‘comodidades’ propias de las cárceles más modernas como la de Estremera (Madrid) o Archidona (Málaga).

“Sus hijos, Gabriel, esperamos el tuit sobre sus hijos”, le decía un usuario en relación a los mensajes publicados por Rufián en relación al hijo del ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart: “El hijo de Jordi Cuixart ha hecho 30.000 km en 5 meses para verle durante 40’ detrás de un cristal. Tiene 11 meses y su padre le canta siempre la misma canción para que no le olvide. Que en las conciencias de carceleros y palmeros de carceleros quede”, escribió el pasado mes de marzo.