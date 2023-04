Los dos jóvenes condenados por el caso Arandina, Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado, cumplirán su condena en la prisión de Lugo. Ambos, ex jugadores de la Arandina, recibieron una pena de nueve años de prisión cada uno por agredir sexualmente a una menor en 2017, cuando ésta solo tenía 16 años.

En diciembre de 2019, la Audiencia de Burgos condenó a 38 años de cárcel a cada uno de los tres ex jugadores de la Arandina Club de Fútbol -Carlos Cuadrado «Lucho», Víctor Rodríguez «Viti» y Raúl Calvo- por la agresión sexual a una menor el 24 noviembre de 2017. Sin embargo, al revisar la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió a Calvo y rebajó la condena a Cuadrado a cuatro años de cárcel y a Rodríguez a tres años al calificar los hechos de abuso sexual y no de agresión, al no haber intimidación.

Posteriormente, en noviembre de 2022 el Tribunal Supremo volvió a revisar el asunto y elevó la condena, en este caso por agresión sexual, al haber desaparecido el delito de abuso sexual, a nueve años de cárcel para cada uno de los condenados, una pena un año menor a la que les habría correspondido antes de la entrada en vigor de la llamada ley del solo sí es sí.

Ahora, Carlos Cuadrado Lucho y Víctor Rodríguez Viti han decidido no agotar el plazo dado por la Audiencia provincial de Burgos para su ingreso en prisión y han determinado hacerlo de forma voluntaria en la cárcel de Lugo, donde se encuentran desde el pasado viernes, 21 de abril.

El abogado de uno de los jóvenes, Rafael Uriarte, ha explicado que los dos condenados han querido ingresar en el mismo centro penitenciario para pasar juntos este “trance complicado”.

Los hechos que dieron lugar a la condena se produjeron en noviembre de 2017 cuando una adolescente subió al piso que estos compartían en Aranda de Duero, donde jugaban en el club de fútbol local, la Arandina.

El padre de la víctima denunció lo ocurrido casi 20 días después y el juez decretó el ingreso en prisión provisional de los tres futbolistas implicados por la agresión sexual a la menor, a lo que se sumaba en el caso de uno de ellos, el más joven, la acusación de haber mantenido después una relación sexual con la menor en otra habitación de la vivienda