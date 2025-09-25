UTAMED, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo abrirá sus puertas en octubre de 2025

La Junta de Andalucía dio luz verde al inicio de actividades de la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED), una institución privada con sede en Málaga que comenzará su primer curso académico en octubre de 2025. Con una oferta inicial de 21 titulaciones y un modelo educativo 100% online, UTAMED pretende convertirse en un referente en la enseñanza superior digital, uniendo innovación tecnológica, calidad académica y cercanía humana.

Este nuevo proyecto universitario llega con la ambición de diversificar la formación en Andalucía, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior y adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad y del mercado laboral.

El respaldo de la Junta y la ACCUA

La autorización de UTAMED se ha producido tras un proceso de más de dos años desde que fuera reconocida en la Ley 11/2023. Durante este tiempo, la institución ha tenido que demostrar ante la Junta de Andalucía y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) que cumple todos los requisitos necesarios para su funcionamiento:

Una sede, establecida en Málaga .



Profesorado acreditado y con experiencia contrastada.



Estructura organizativa y administrativa que garantice la atención a los estudiantes.



Servicios académicos y de apoyo adecuados al entorno digital.



Este marco regulador asegura que UTAMED nace con una base sólida y la confianza institucional para ofrecer una enseñanza de calidad.

Oferta académica diversa

Lejos de limitarse a un área concreta, UTAMED abre sus puertas con una oferta multidisciplinar de 21 titulaciones oficiales repartidas en tres facultades:

Facultad de Empresa Digital, Tecnología y Derecho



Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales



Facultad de Ciencias de la Salud



La propuesta inicial incluye 11 grados universitarios, 5 másteres oficiales —de los cuales 3 son habilitantes para profesiones reguladas— y 2 programas de doctorado.

Este planteamiento permite que UTAMED combine la especialización en ciencias de la salud con programas en derecho, tecnología, humanidades y ciencias sociales, ofreciendo un perfil universitario completo y adaptado a los retos contemporáneos.

Una universidad 100% online con vocación de cercanía

Uno de los pilares de UTAMED es su modelo de enseñanza 100% digital. Esto la convierte en una universidad flexible y accesible, capaz de llegar a estudiantes que, por motivos laborales, personales o geográficos, no podrían acceder fácilmente a una educación presencial.

Sin embargo, UTAMED no se limita a trasladar contenidos a una plataforma virtual. Su enfoque se centra en:

Metodologías activas y participativas.



Uso de recursos multimedia e interactivos .



Tutorías y seguimiento continuo para garantizar el acompañamiento.



Cercanía humana , con atención personalizada para que cada estudiante se sienta parte de una comunidad universitaria cohesionada.



De esta forma, UTAMED ofrece lo mejor de la educación digital sin renunciar a la calidez y el contacto humano que caracterizan a la enseñanza de calidad. Se integra así en la línea de las grandes instituciones de universidad a distancia, pero con un modelo propio que prioriza la flexibilidad y el acompañamiento.

Interés creciente entre futuros estudiantes

Aunque aún no ha comenzado oficialmente su actividad, UTAMED ya ha despertado una alta expectativa entre los futuros alumnos. El interés se centra especialmente en las titulaciones vinculadas a la salud y a las nuevas tecnologías, áreas que hoy concentran gran parte de la demanda laboral y social.

La universidad prefiere hablar de este entusiasmo en términos de confianza y expectativas positivas, más que en cifras concretas, como muestra de su compromiso con la transparencia y la seriedad institucional.

Málaga, una sede estratégica

La sede principal de UTAMED estará ubicada en Málaga, dentro de un ecosistema que se ha consolidado como uno de los polos de innovación más dinámicos del sur de Europa. La ciudad combina un crecimiento tecnológico sostenido con una fuerte proyección internacional, lo que convierte a este entorno en un aliado natural para una universidad que quiere situarse a la vanguardia educativa.

Aunque la enseñanza sea completamente online, el arraigo en Málaga asegura a la institución un contacto directo con la innovación, la investigación y el desarrollo empresarial.

Excelencia académica e investigación aplicada

UTAMED nace con la aspiración de convertirse en sinónimo de excelencia académica. Para ello, cuenta con profesorado acreditado que aportará experiencia investigadora y profesional, garantizando un nivel académico competitivo y de calidad.

Además, la universidad promoverá la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, de forma que la producción científica tenga un impacto directo en la sociedad, las empresas y los sectores productivos.

Este equilibrio entre el rigor académico y la aplicación práctica busca que los egresados estén plenamente preparados para incorporarse al mercado laboral y contribuir activamente al progreso social y económico.

La Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) es mucho más que un nuevo centro de estudios. Es un proyecto con visión de futuro, diseñado para democratizar el acceso a la educación superior, apostar por la digitalización sin perder la cercanía humana y diversificar la formación en Andalucía y España.

Su identidad como universidad 100% online le otorga la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de los estudiantes actuales, al tiempo que su compromiso con la excelencia asegura una formación rigurosa y de calidad.

Con su apertura en 2025, UTAMED no solo ampliará el mapa universitario andaluz, sino que también contribuirá a situar a la región en el epicentro de la innovación educativa en Europa.