Si algo nos marca en nuestra infancia y adolescencia es nuestro paso por la escuela. Ahí vivimos nuestra primera socialización, desarrollo personal, adquirimos y reconocemos aquellas actividades donde tenemos aptitudes que se pueden profesionalizar en el futuro. Pero, además del medio y las primeras experiencias sociales, también dejan huella los profesores que se encargan de liderar nuestra formación y educación.

Los líderes docentes siempre han tenido un impacto directo en muchos de sus alumnos, sin embargo, ahora más que nunca, cuando nos movemos en un escenario complicado marcado por la pandemia, se ha demostrado que tener al frente de situaciones complejas a líderes empoderados en los centros de enseñanza es imprescindible porque mejora los resultados escolares al influir en la motivación de los alumnos, entre otros aspectos.

De hecho, es más, el liderazgo en los colegios, y según diversos estudios, entre ellos ‘Mejorar el Liderazgo Escolar’, elaborado por la OCDE, es la segunda variable escolar que impacta directamente sobre la calidad y la mejora educativa. La investigación ha demostrado que los líderes escolares pueden influir en el desempeño de la escuela y de los estudiantes, si se les otorga autonomía para tomar decisiones importantes. No obstante, tal como señala el mismo análisis, la autonomía por si sola no tendría sentido o impacto si no está bien respaldada y guiada por líderes educativos competentes, conscientes y comprometidos.

Para elevar el desarrollo y la calidad escolar, en definitiva, se requieren líderes escolares que sepan readaptar los programas de enseñanza a las necesidades locales y se impulsen el trabajo en equipo entre alumnos y profesores, sobre todo en momentos tan inesperados como lo vividos en el curso anterior en plena pandemia y en el actual mientras se vuelve poco a poco a la normalidad.

En EduCaixa están convencidos de que este tipo de liderazgo es el correcto a la hora de formar a los líderes del futuro y, además, es el tipo de liderazgo que se requiere en estos momentos de constantes cambios educativos, sociales y económicos. Para que el curso sea exitoso tras un año de estudios con pandemia, no cabe duda, se requiere de una comunidad educativa renovada, motivada y dispuesta a acompañar a los alumnos en sus retos personales y formativos.

El trabajo educativo y motivacional de Rocío

Una de estas docentes conscientes del cambio de paradigma en la educación y el liderazgo es Rocío Rodríguez, profesora de Economía del Instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que lleva tres años participando en los Programas de Educaixa, de Fundación ”La Caixa”, liderando el Programa de Big Data. A través de esta materia, intenta motivar a sus alumnos a través de nuevas herramientas de aprendizaje con el fin de que potencien sus competencias sociales, cívicas y digitales.

“Además de las clases normales, también impartimos la formación de los programas de EduCaixa que para nosotros es súper importante en el desarrollo de nuestro alumnado. El Big Data trata de entender qué es el dato, cómo se transporta y después, cómo debemos analizarlos desde fuentes fiables para proponer soluciones y ser una palanca de cambio”, explica Rodríguez.

Este programa de EduCaixa, explica, tiene dos alicientes. Por un lado, si es seleccionado tienes un campus presencial formativo y, por el otro, si resulta ganador tienes un viaje formativo a Silicon Valley o a Mallorca. Uno de los afortunados en viajar a la Meca estadounidense de las compañías tecnológicas fue Alejandro y todo su equipo tras presentar un proyecto que estudiaba las estaciones meteorológicas de Madrid. El trabajo de estos alumnos del Programa de Big Data de Pozuelo de Alarcón fue premiado por EduCaixa con una visita formativa de diez días a Silicon Valley.

Según explica Rodríguez, además, si para todo el mundo viajar a EEUU es interesante e importante, para Alejandro lo es aún más por su contexto socioeconómico complicado. “Es un alumno búlgaro, inmigrante y con una situación difícil, de modo que aquel viaje fue para él una experiencia inolvidable a todos los niveles. Marcó su trayectoria académica posterior, se está formando en ADE y en Ingeniería Informática y, además, tienen en mente la Universidad de Berkeley. Lo tiene claro: quiere trabajar en Google”, expone.

En definitiva, concluye orgullosa Rodríguez: “Los alumnos se llevan una gran experiencia. Quiero despertar su curiosidad y su espíritu crítico, son dos herramientas que van a necesitar en su vida real”.

Colaboración público-privada para reforzar el sistema educativo

Pero, además de todo ello, y ante el estado anímico de miles de alumnos y profesores tras la pandemia, se requiere de una colaboración público-privada estrecha donde tanto la comunidad educativa como las administraciones públicas junto a las iniciativas privadas remen en la misma dirección con el fin de reforzar el sistema educativo y elevar el nivel de los líderes del futuro.

Con esta intención, se ha impulsado el Programa de Liderazgo para el Aprendizaje que EduCaixa está llevando a cabo de la mano de un equipo de expertos y académicos de ámbito estatal, en colaboración con el prestigioso Institute of Education (IOE) del University College de Londres (UCL).

Se trata de un programa pionero en España en el impulso de la transformación educativa, que parte de la promoción de una nueva cultura de liderazgo en las escuelas. La idea central es conseguir que dicho liderazgo se extienda más allá de la dirección, abarcando también al equipo docente y el aula. El objetivo es que esta nueva visión permita promover una mejora sustancial en la calidad de los procesos de aprendizaje del alumnado y del conjunto del sistema educativo.

El Programa de Liderazgo para el Aprendizaje se desarrolla mediante una propuesta de formación anual que tiene como finalidad capacitar, fortalecer, prestigiar y transformar el papel de los equipos directivos. La elección de las escuelas que forman parte de este programa se realiza mediante una convocatoria abierta, en la que se presentan dos líderes representantes de cada centro, que pueden ser directores o docentes que formen parte de la dirección.

En la presente edición el programa ha recibido proyectos de 123 centros educativos provenientes de todas las comunidades autónomas de España. En total, se han seleccionado 50 parejas de líderes docentes de 50 centros escolares* de Madrid, Catalunya, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Navarra, Castilla – La Mancha e Islas Baleares.

Fundación ”la Caixa” apuesta por la educación

El proyecto de EduCaixa, concretamente, engloba toda la oferta educativa de la Fundación ”la Caixa” y, además, promueve e impulsa la transformación educativa con el fin de responder a las necesidades y el progreso de la sociedad del S. XXI.

El portal de EduCaixa se dirige, sobre todo, al alumnado y el profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Sus objetivos principales son: promover el desarrollo competencial del alumnado a través de programas educativos, recursos y actividades, el desarrollo Profesional Docente a partir programas formativos como el de Liderazgo para el Aprendizaje y la promoción de la trasformación de la educación basada en el uso de las evidencias.