La Salle invita a reflexionar sobre el bienestar en la infancia y la juventud en su Congreso ‘Harmonia’

La Organización Mundial de la Salud, en su Constitución de 1948, define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Pues bien, ese bienestar, trasladado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es el centro de la reflexión que La Salle quiere abrir el próximo 28 de octubre en el Congreso Harmonia: Componiendo el bienestar integral de la infancia y la juventud.

La Salle, institución con más de 340 años de historia y 115 centros educativos en España y Portugal, es la anfitriona de ese evento que tendrá lugar en CaixaForum Valencia, y que dará voz a personalidades y expertos en salud mental, psiquiatría, educación y derechos digitales, entre otras áreas. El objetivo es sentar las bases para garantizar que los más jóvenes tengan una vida equilibrada y plena en todos los aspectos que contribuyen a su desarrollo y felicidad.

“El congreso es una respuesta a la necesidad de actualizar y compartir impresiones, conocimientos, estrategias y enfoques innovadores que contribuyan a reflexionar sobre este tema desde distintas perspectivas, así como la creación de espacios seguros, saludables y estimulantes para la infancia y la juventud”, explica el Hermano Jesús Félix Martínez, coordinador del evento. “El bienestar integral de niños y jóvenes es hoy una preocupación de toda la sociedad, y también una prioridad en nuestro día a día en las escuelas”, asegura.

La Salle, referente en infancia

La institución educativa ha demostrado su compromiso integral con los derechos de la infancia a través de sus prácticas, lo cual le ha valido la certificación de veinticuatro de sus colegios como Centro Referente de UNICEF España. Para conseguirlo, La Salle ha trabajado por los derechos de la infancia en cuatro ámbitos fundamentales: conocimiento de los derechos de la infancia y la ciudadanía global; protección infantil a través de la implementación de medidas y prácticas para proteger a la infancia y adolescencia en su entorno; participación infantil de manera activa en los distintos aspectos de la vida escolar; y Fomento de un clima escolar respetuoso con los derechos de todos.

En este sentido, La Salle, dentro de su compromiso por una educación transformadora, ha demostrado en los más de veinte centros reconocidos con distintos niveles de excelencia, haber interiorizado los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño en su día a día. Además, ha iniciado el proceso de acreditación en otros 84 centros, con el objetivo de lograr que todos sus colegios obtengan esta distinción. Eso sí, según asegura el Hermano Jesús Félix, “no se busca el certificado sino crear la cultura”.

Ponentes de prestigio

UNICEF estará presente en ‘Harmonia’ gracias a la intervención de Nacho Guadix García, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de esta organización. Además, La Salle dará voz a Eulàlia Alemany Ripoll, directora de Innovación Estratégica en FAD Juventud; Mark Dangerfield Gudiol, director del Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer de la Universidad Ramón Llull; José Manuel Márquez Merino, investigador asociado en el Centro de Investigación del Bienestar en la Universidad de Oxford; o Beatriz Martínez Núñez, médico especialista en psiquiatría infantil y adolescencia en el Hospital Niño Jesús. Además, se entrevistará a Isabel Giménez García, jueza de familia en Barcelona y conocida por sus cartas a niños y niñas explicando de manera comprensible sus decisiones