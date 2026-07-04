José Luis Martínez, director de desarrollo de Academica Spain: «Nuestro éxito son los estudiantes y mejorar un sistema educativo»

Academica ha reunido en el hotel Marriott de Madrid a los principales representantes educativos de sus centros junto con autoridades de gran relevancia en España y Estados Unidos. Todo ello con el objetivo de poner en valor el modelo de educación internacional y de dar a conocer los hitos que están logrando sus estudiantes.

Con respecto al éxito del modelo de estudio de Academica, José Luis Martínez, director de desarrollo de Academica Spain, destaca que «el éxito de Academica realmente es el de los estudiantes. El objetivo es lograr un mejor sistema educativo».

De igual forma, Academica ofrece la posibilidad de dar una formación única a todos los estudiantes. «Da las oportunidades a cualquier alumno, tenga la condición que tenga, de alcanzar todo su potencial y poder llegar a metas que muchas veces no pensaban ni que podían llegar, o que sus familias ni siquiera podían plantearse que su hijo pudiese llegar a obtener ese futuro», asegura Martínez.

Sin embargo, desde Academica también trasladan el mensaje de que son una herramienta para ayudar al alumnado a llegar al éxito, porque consideran que al final «el que ha trabajado los resultados con su esfuerzo es el alumno».

Asimismo, como resultado de un modelo de estudio único en España, Academica ya ha obtenido varios premios y reconocimientos. Destaca el programa de Diploma Dual, que se creó en el 2009 a nivel mundial desde Academica, y que en el 2022 recibió el Premio Presidencial Estadounidense de los premios President’s «E» Award, uno de los mayores galardones que hay.

«Para nosotros es un reconocimiento muchísimo mayor que nos hace quizá tener más responsabilidad y seguir trabajando en lo que hacemos. Ese premio es de todos los profesionales de educación que están trabajando día a día con las familias, con los alumnos, en mejorar su futuro. Y nuestro mayor orgullo es que ese premio es de todos esos profesionales y todos esos centros escolares que al final hacen posible mejorar el futuro de nuestros hijos y que cada vez, en este caso ahora en España, pueda ser el futuro de nuestro país», explica Martínez.