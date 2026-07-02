AMERICA 250: Class of 2026 reúne en Madrid a 5.000 alumnos en la mayor graduación de High School del mundo

El próximo sábado 4 de julio, el Palacio Vistalegre de Madrid acogerá Talent & Heart Class of 2026, la graduación de los alumnos del Diploma Dual® de Academica, considerada un año más la mayor graduación de High School del mundo.

En esta edición, 5.000 alumnos de España y Portugal recibirán su diploma acreditativo tras haber superado con éxito el American High School Diploma, una titulación oficial estadounidense que han obtenido de forma simultánea a sus estudios nacionales gracias al programa internacional creado y desarrollado por Academica.

La ceremonia se celebra dentro del marco de AMERICA 250, la conmemoración del 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, una fecha de especial significado para un programa que refuerza el vínculo académico y cultural entre España, Portugal y Estados Unidos a través de la educación.

Para Academica, el verdadero éxito de un programa educativo no reside únicamente en su crecimiento o en su reconocimiento internacional, sino en la capacidad de generar oportunidades reales para los alumnos. En este sentido, el Diploma Dual® representa un camino de esfuerzo, autonomía y superación personal para miles de jóvenes que completan una formación internacional exigente junto a sus estudios habituales.

El Diploma Dual® permite a los estudiantes obtener dos titulaciones de Bachillerato de manera simultánea: la propia de su país y el American High School Diploma. El programa combina inmersión lingüística, aprendizaje digital, metodología estadounidense y desarrollo de competencias transversales como la responsabilidad, la gestión del tiempo, la comunicación eficaz y la capacidad de desenvolverse en entornos multiculturales.

Talent & Heart nació como una celebración del logro académico, pero con los años se ha convertido también en una expresión del compromiso social de los propios alumnos. Por iniciativa de la Class of 2019, la asistencia al evento se articula a través de una entrada benéfica de 19 euros por asistente, destinada íntegramente a ayudar a familias de niños con lesión cerebral y a proyectos de cooperación internacional.

Academica asume el esfuerzo organizativo y económico del evento como regalo a sus alumnos graduados, manteniendo vivo el espíritu que da nombre a esta celebración: Talent & Heart, talento y corazón.

Con esta graduación, Academica reconoce especialmente el compromiso compartido entre alumnos, familias, colegios y autoridades educativas. Una comunidad que demuestra que la excelencia educativa se construye desde la colaboración y que el verdadero prestigio de una institución se alcanza cuando sus estudiantes convierten su esfuerzo en su propio futuro.