Cómo se escribe vajilla o bajilla

Saber si se escribe vajilla o bajilla una duda ortográfica que podemos tener. Estas dos palabras se escriben de distinta manera, aunque se pronuncian igual. Para poder entender la importancia de una ‘v’ o una ‘b’ debemos tener en cuenta el significado de estas palabras. No tener clara la letra por la que empiezan nos puede cambiar por completo el significado de la frase. Toma nota de cada una de las definiciones con algunos ejemplos y verás como el resultado final de este proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas, solo una de estas palabras es correcta.

Salgamos de dudas de inmediato: la única forma correcta de escribir este conjunto de platos, fuentes y tazas es vajilla, con v y doble l. Cualquier otra variante pertenece al terreno del error ortográfico o de la mera alucinación visual.

El peso de la norma en los objetos cotidianos

La fonética del español en amplias regiones del planeta no nos ayuda demasiado en este dilema. Esto provoca que el sonido de vajilla y una hipotética bajilla suenen idénticos en la inmensa mayoría de los hogares hispanohablantes. Esa coincidencia acústica es la auténtica culpable de que se produzcan faltas de ortografía. Al no haber pista sonora que nos rescate, la ortografía se convierte en una cuestión de memoria visual y de respeto por la norma establecida por la Real Academia Española.

Detrás de este término se esconde una larga tradición léxica que hunde sus raíces en el latín vulgar, evolucionando a través de los siglos hasta fijar su ortografía moderna. Los recipientes de barro, cerámica o porcelana que llenan nuestras alacenas exigen la grafía con uve por pura fidelidad etimológica a su evolución histórica. Olvidar este pequeño detalle al redactar un texto sobre menaje de hogar o decoración de interiores arruina de inmediato la credibilidad del escrito, por muy interesante que sea el resto de los argumentos gastronómicos o estéticos que estemos exponiendo.

Por qué el error se repite tanto

No hay que avergonzarse por haber dudado alguna vez. La mente humana tiende a simplificar patrones y, dado que la letra be suele aparecer con mucha más frecuencia en combinaciones con la vocal a, el cerebro a veces toma el atajo incorrecto de forma completamente inconsciente. A esto se suma el uso masivo de los teclados digitales y el autocorrector, herramientas que a menudo nos adormecen el criterio ortográfico hasta que fallan en el momento menos oportuno.

Se escribe vajilla

La forma correcta de escribir esta palabra, vajilla, es con ‘v’ de otra manera no tendrá ningún significado, estaremos cometiendo un error a la hora de escribir. Este sustantivo tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente.

Conjunto de platos, fuentes, vasos, tazas, etc., que se destinan al servicio de la mesa. Me regalaron una vajilla cuando me prometí, al no casarme, creo que la devolveré, no quiero nada que me recuerde esa etapa de mi vida, los platos deberán volver a su dueño, antes de que sea tarde.

Derecho que se cobraba por las alhajas de oro y plata en Nueva España. Existía un impuesto llamado vajilla que se cobraba en Nueva España, imagina la cantidad de oro y plata que llegaron a traer, pues esa cantidad la puedes multiplicar para saber cuánto se llevó el reino por estos trámites.

Fijar el término correcto en la memoria requiere asociarlo visualmente a su función real. Piensa en la solidez de una buena pieza de loza al colocarla sobre el mantel. Esa consistencia física contrasta con la fragilidad de un error ortográfico que salta a la vista de cualquier lector mínimamente instruido.

Cuidar estos detalles demuestra un respeto absoluto por el idioma y por quienes se toman el tiempo de leer nuestras palabras. La próxima vez que montes una mesa elegante para recibir invitados, recuerda que el menaje brilla mucho más cuando la ortografía que lo nombra está impecable.