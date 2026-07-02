AMERICA 250: Academica reúne en Madrid a autoridades y representantes de más de 1.250 colegios de España y Portugal

Academica, institución creadora del Diploma Dual®, celebrará el próximo viernes 3 de julio en el hotel Marriott Auditorium de Madrid un encuentro institucional con autoridades educativas, representantes de universidades y colegios cuyos alumnos forman parte de la Class of 2026.

El acto reunirá a responsables de instituciones educativas de España, Portugal y Estados Unidos, en una jornada dentro de la conmemoración del AMERICA 250 y, como un modelo de educación internacional, Diploma Dual® pone en valor el papel esencial de los colegios que acompañan a sus estudiantes durante todo su proceso académico.

Para Academica, el verdadero éxito de un programa educativo no reside únicamente en su crecimiento o en su reconocimiento internacional, sino en la capacidad de generar oportunidades reales para los alumnos. En este sentido, el Diploma Dual® representa un camino de esfuerzo, autonomía y superación personal para miles de jóvenes que obtienen el American High School Diploma de forma simultánea a sus estudios nacionales.

Ese logro pertenece, ante todo, a los estudiantes. Pero también es posible gracias a la labor diaria de los colegios que forman parte del programa, que acompañan, orientan y sostienen a sus alumnos en un recorrido académico exigente, internacional y profundamente transformador.

El evento del 3 de julio será, además, la antesala institucional de la Class of 2026, la graduación de los alumnos españoles del Diploma Dual® que tendrá lugar el sábado 4 de julio en el Palacio Vistalegre de Madrid. En esta edición, 5.000 alumnos de España y Portugal recibirán su diploma acreditativo al haber superado con éxito el bachillerato americano.

La edición Class of 2026 será un año más, la mayor graduación de High School del mundo con un significado especial al coincidir con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, una conmemoración que refuerza el vínculo académico y cultural entre España y los Estados Unidos de Norteamérica, gracias al esfuerzo de miles de alumnos y centros escolares que, a través del Diploma Dual®, amplían su formación, esfuerzo, trabajo, constancia y crecimiento global.

Academica reconoce especialmente el compromiso compartido entre alumnos, familias, colegios y autoridades educativas. Una comunidad que demuestra que la excelencia educativa se construye desde la colaboración y que el verdadero prestigio de una institución se alcanza cuando sus estudiantes convierten su esfuerzo en su propio futuro.