Cómo se escribe disimular o dizimular

La palabra disimular se ha escrito de forma errónea durante mucho tiempo por parte de muchas personas. Esto se debe a que la palabra correcta es disimular, mientras que dizimular está mal escrita. La palabra disimular proviene del latín disimulare, que significa ocultar o disfrazar. Se trata de un verbo que se utiliza para referirse a la acción de ocultar o disfrazar algo. Por ejemplo, cuando una persona trata de disimular sus verdaderos sentimientos o intenciones, está tratando de ocultar algo para no ser descubierto.

Por otro lado, dizimular es una palabra inexistente que se ha creado por una mala ortografía de la palabra disimular. Esta palabra no existe y no se utiliza en la lengua española. Es importante saber que la palabra correcta es disimular y no dizimular. Esta palabra no existe y no se utiliza en la lengua española, así que es importante no confundirla. Para no cometer errores ortográficos, debemos asegurarnos de conocer bien la ortografía de las palabras y su significado.

En la práctica, la ‘s’ y la ‘z’ son consonantes con un parecido razonable. La realidad es que hay una palabra correcta y la otra incorrecta, dependiendo de nuestro texto. Para poder saberlo con total certeza vamos a descubrir el significado de disimular o dizimular, solo de esta manera conseguiremos evitar algunos errores a la hora de escribir. Toma nota del verbo correcto y de su definición.

Se escribe disimular

Disimula se escribe con ‘s’. Se trata de un infinitivo de la primera conjugación acabado en -ar. Solo cuando conozcamos en profundidad un verbo como éste, seremos capaces de escribirlo correctamente. Anota bien cada una de sus definiciones y fíjate con cada ejemplo, descubrir que esconden estas palabras es el primer paso para conseguir escribir correctamente sin faltas de ortografía.

Ocultar con astucia o habilidad lo que se siente o se padece. Estaba empezando el partido y salió al campo como quien no quería la cosa, disimuló muy bien que era uno de los mejores jugadores en su posición cuando estaba en la universidad, aún quedaba parte de ese talento muy visible.

Tolerar algo negativo aparentando ignorarlo. Disimulaba no conocer su doble vida, la realidad es que todo el pueblo sabía que estaba casado con una mujer que tenía un pasado y un presente de lo más complicado.

Disfrazar o hacer menos perceptible una cosa o lo que se está haciendo ante una persona. En la cena intentó disimular las acelgas con un poco de bacon, pero ni siquiera así se las comieron los niños.

Toma nota de cómo se escribe para no volver a equivocarte al escribir. Con estos ejemplos, sinónimos y definiciones, el éxito estará asegurado, sabrás que disimular se escribe siempre con ‘s’.