Cómo se escribe comentar o comentár

El español es un idioma rico y diverso, lleno de matices que pueden confundir incluso a los hablantes nativos. Uno de los aspectos más relevantes de nuestra lengua es la correcta acentuación de las palabras, ya que un pequeño error puede llevar a una gran confusión. En este sentido, hoy abordaremos un caso específico que suele generar dudas: el uso de la palabra «comentar».

La correcta escritura de «comentar»

La palabra «comentar» es un verbo en infinitivo que significa expresar una opinión, reflexionar sobre un tema o analizar una situación. Se utiliza en una variedad de contextos, desde la simple conversación cotidiana hasta el análisis crítico en medios de comunicación. Por ejemplo, podemos decir: «Voy a comentar sobre la película que vi ayer».

Al tratarse de un verbo en su forma infinitiva, «comentar» se escribe sin tilde. En español, los verbos en infinitivo que terminan en -ar, -er, o -ir no llevan acento ortográfico, lo que nos ayuda a identificar su forma y función dentro de una oración.

La acentuación incorrecta: «comentár»

Por el contrario, «comentár» con tilde es una forma incorrecta de escribir el verbo. Esta variante acentuada no existe en el español estándar, y su uso se considera una falta de ortografía. A menudo, el error puede surgir por la confusión con otras palabras que sí llevan tilde, o por la influencia de la pronunciación en ciertas regiones. Sin embargo, es fundamental recordar que «comentár» no tiene ninguna justificación en la gramática española.

¿Por qué es importante escribir correctamente?

La correcta escritura y acentuación de las palabras es esencial no solo para mantener la claridad en la comunicación, sino también para demostrar un dominio del idioma. Errores ortográficos o gramaticales pueden dar una imagen de descuido o falta de profesionalismo, especialmente en contextos académicos o laborales. Por lo tanto, prestar atención a detalles como este puede hacer una gran diferencia.

Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. En este caso saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

Se escribe comentar

Se escribe comentar en este caso se trata de una palabra aguda que acaba en ‘r’, no será necesario acentuarla. Comentar es un infinitivo, una forma no personal del verbo. Es un verbo que no utilizamos muy a menudo y que tiene un significado muy concreto. Para poder entender mucho mejor este verbo y la forma de escribirse debemos tener en cuenta su significado. Toma nota de las definiciones y ejemplos del verbo comentar, de esta manera no volverás a equivocarte.

Expresar oralmente un juicio, opinión u observación personales acerca de algo o alguien. En el autobús comentaban las pintas de los asistentes a la manifestación, se notaba que eran antisistema.

Explicar o interpretar el contenido de un escrito para facilitar su comprensión, en especial de un texto literario. En el examen debías comentar el texto, hacer un pequeño resumen y ubicarlo en el contexto histórico, no lo hiciste y por eso suspendiste, puedes volver a examinarte de la asignatura en enero.

Decir algo para informar. El médico te comentará un poco qué tratamiento debes seguir a partir de ahora, es importante hacerle caso antes de que sea tarde.

Con estas definiciones y ejemplos sabremos en todo momento cuando usar comentar correctamente. No podemos volver a tener una duda tan común como ésta, comentar no lleva tilde.