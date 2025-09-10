Arranca el curso escolar con una nueva edición de Endesa Educa para impulsar la educación energética

Fundación Endesa lanza una nueva edición de Endesa Educa, su proyecto educativo con el que lleva más de 25 años fomentando el conocimiento sobre el mundo de la energía y el ahorro energético en las aulas de toda España. A través de contenidos interactivos y materiales didácticos de libre acceso, el programa fomenta un aprendizaje práctico, conectado con el entorno del alumnado y alineado con los retos de la transición energética.

Como novedad, en esta edición el programa incorpora los Premios Endesa Educa, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, que integran y amplían la trayectoria de los antiguos Premios Ecoinnovación, impulsados desde 2016. Con este cambio, Fundación Endesa reúne en un único proyecto su apuesta educativa más emblemática en materia de energía y sostenibilidad, ampliando su impacto y reforzando su capacidad de transformación. Estos galardones nacen con el propósito de reconocer el compromiso de estudiantes y centros educativos de toda España con la transición energética, el desarrollo de soluciones sostenibles y el protagonismo juvenil en la acción frente a la crisis climática.

Para estos galardones, se han establecido dos categorías de participación. La primera, Proyectos de estudiantes, está dirigida a equipos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que deberán presentar propuestas originales e innovadoras orientadas a promover la transición energética desde un enfoque integral y vinculado al currículo escolar. La segunda, Proyectos de centros educativos, busca reconocer iniciativas de carácter global en las que participe toda la comunidad educativa, con una visión a largo plazo y articulada en torno a la sostenibilidad, la cooperación con otras entidades del entorno y el compromiso con un futuro verde.

Los centros educativos interesados podrán presentar su candidatura a partir del 17 de septiembre hasta el próximo 29 de octubre. Toda la información sobre estos galardones, así como las bases legales de participación, está disponible en la web de Fundación Endesa.

Actividades educativas de Endesa Educa

Más allá de los premios, el programa Endesa Educa mantiene una amplia oferta de experiencias formativas, tanto presenciales como digitales, todas ellas alineadas con los currículos académicos y adaptadas a diferentes niveles educativos. Entre ellas destacan los talleres itinerantes, que llevan la educación energética a centros escolares de toda España; las visitas a instalaciones de energías renovables de Endesa, donde los estudiantes pueden conocer de primera mano cómo se genera y distribuye la energía; y las actividades y recursos didácticos online, disponibles a través de la plataforma digital del programa, que facilitan el acceso al aprendizaje mediante materiales interactivos y dinámicos.El nuevo sistema de reservas, disponible en la web de Fundación Endesa, permite a los centros educativos gestionar de manera sencilla y ágil la inscripción a las visitas y talleres, facilitando así el acceso de más estudiantes a estas experiencias.