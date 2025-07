El yogur de Mercadona que conquista a una experta en nutrición: lo que dice es importante

Ir al supermercado puede parecer una tarea rutinaria, pero si lo que buscamos además es llevar una alimentación saludable, la elección de productos se vuelve clave. Y cuando se trata de yogures, la variedad de envases, sabores y promesas nutricionales puede llegar a confundir incluso a quienes ya tienen cierta base sobre alimentación, de modo que siempre es de agradecer contar con la ayuda de expertos.

En este caso, ha sido la cuenta de expertos en nutrición @transformatelavida, la que nos ha sorprendido al compartir su selección de los mejores yogures de Mercadona para quienes quieren cuidar su salud y perder grasa. Y en concreto, entre sus recomendaciones más comentadas figura un yogur de Mercadona que ha conseguido destacar por encima del resto, no sólo por su sabor o textura, sino por sus beneficios nutricionales. A pesar de no ser un yogur tradicional, este alimento ha logrado conquistar a la nutricionista por su composición y utilidad en dietas orientadas a la pérdida de grasa.

El mejor yogur de Mercadona según los expertos

La cuenta de @transformatelavida ha sido clara desde el principio: los tres productos que destaca como los más recomendables de Mercadona no entran en la categoría estricta de yogur tradicional, pero cumplen funciones similares y, en muchos casos, las superan. Es importante comprender esta diferencia, porque aunque el etiquetado puede prestarse a confusión, lo que realmente importa es su impacto en nuestra salud.

Esta profesional, respaldada por un equipo especializado en transformar el cuerpo con poco tiempo disponible, insiste en que estos productos pueden ser grandes aliados cuando se busca perder grasa o mejorar la salud digestiva.

El kéfir natural

En el tercer puesto de su ranking se encuentra el kéfir natural, un fermentado lácteo que muchos aún no conocen bien. Este producto, que se encuentra fácilmente en Mercadona, es una auténtica joya para el sistema digestivo. Contiene una rica variedad de probióticos vivos y fermentos naturales que lo hacen ideal para cuidar la microbiota intestinal. Además, tiene una textura más líquida que el yogur tradicional y un sabor ligeramente ácido, que puede resultar refrescante y agradable si se toma frío.

La nutricionista explica que este tipo de alimentos fermentados son especialmente beneficiosos para personas con digestiones pesadas o problemas de hinchazón. Gracias a su contenido en bacterias buenas, contribuye a equilibrar la flora intestinal, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en el sistema inmunológico y en la absorción de nutrientes. En definitiva, una opción saludable que va más allá de la mera apariencia del yogur.

Yogur de leche de cabra

El segundo puesto lo ocupa un producto que llama la atención por su autenticidad: el yogur de leche de cabra natural. Aunque no es un yogur en sentido estricto (ya que no pasa por el proceso habitual de fermentación láctica clásica), se presenta como una alternativa muy digestiva para muchas personas, especialmente para quienes no toleran bien la leche de vaca.

Con un sabor más fuerte y real, este producto destaca por su sencillez: sin azúcares añadidos ni edulcorantes artificiales, lo que permite consumirlo tal cual o acompañarlo de fruta o frutos secos. La experta lo recomienda por su capacidad para aportar saciedad sin generar molestias digestivas. Un producto que respeta lo natural y se adapta a los estómagos más sensibles, todo ello sin dejar de ser accesible y fácil de encontrar en Mercadona.

El yogur de proteínas 0%

Y en la primera posición del ranking, con mención especial, se encuentra el yogur de proteínas 0% de Hacendado. Este producto ha revolucionado la percepción de los lácteos en los lineales de Mercadona. No se trata de un yogur clásico, ya que está elaborado con leche desnatada ultrafiltrada y no pasa por el mismo proceso de fermentación tradicional. Aun así, sus beneficios lo convierten en una opción estrella.

Es alto en proteínas, no contiene grasas ni azúcares añadidos y, como afirma la nutricionista, es «súper saciante». Esto significa que ayuda a controlar el apetito entre horas y se convierte en un gran aliado en fases de pérdida de grasa. Su textura cremosa y sabor neutro lo hacen versátil: se puede tomar solo, con frutas, con semillas o incluso como base para postres saludables. Además, es ideal para llevar al trabajo, al gimnasio o como parte del desayuno.

Más allá de estos productos concretos, lo que la nutricionista subraya con estas recomendaciones es que cuidar la alimentación no tiene por qué ser complicado ni costoso. Mercadona, con su variedad de opciones cada vez más pensadas para quienes buscan salud y practicidad, se posiciona como un supermercado accesible que escucha a sus consumidores. La gama de productos lácteos, fermentados o proteicos se ha ampliado en los últimos años, y eso facilita que personas con diferentes necesidades encuentren algo que se adapte a su estilo de vida.