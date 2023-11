Volkswagen continúa su programa de reducción de costes y abre la puerta a nuevos recortes de personal en Europa, tras la paralización de las contrataciones en sus plantas del Viejo Continente. El fabricante automovilístico alemán está manteniendo conversaciones con el comité de empresa para recortar un 20% el gasto en personal administrativo de sus oficinas europeas.

Así lo confirman fuentes cercanas a la negociación, en conversaciones con este diario, que han explicado que «dentro del programa de reducción de costes del grupo Volkswagen, el fabricante alemán pondrá en marcha la reestructuración de su plantilla dedicada a trámites administrativos con el objetivo de reducir un quinto los trabajadores de las oficinas de la marca en Europa».

Una negociación de despidos entre la dirección de Volkswagen y el comité de empresa, que, según señalan las citadas fuentes a este diario, ya se ha iniciado desde la central de Alemania, pero que no se ejecutarán hasta el año 2026. No obstante, por el momento no hay en la mesa una cifra concreta de afectados, ni un plazo concreto para adoptar la medida, lo que sí que se plantea es la reducción de costos elevada.

Volkswagen emplea a casi 40.000 empleados administrativos, entre personal de la marca y del grupo, que engloba las marcas de Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Audi y Porsche.

Reducción de costes de Volkswagen

El fabricante automovilístico alemán anunció el pasado mes de junio que implementará medidas de ahorro y reducción de costos por valor de 10.000 millones de euros para 2026 para alcanzar un retorno sobre las ventas objetivo del 6,5%. Se espera que las medidas clave, originalmente previstas para octubre, estén definidas a finales de año.

Los planes de reducción de costes del grupo incluirían centrarse en menos modelos de gran volumen, así como racionalizar la producción de automóviles de pasajeros Volkswagen junto con las marcas Seat, Cupra y Skoda. Unas medidas a las que hay que sumar la paralización de forma temporal de las contrataciones de personal externo en sus seis plantas alemanas. Las seis ubicaciones afectadas en Alemania son: Wolfsburgo, Hannover, Brunswick, Salzgitter, Emden y Kassel.

Reducción del beneficio operativo

Los posibles despidos en Volkswagen llega tan sólo unas semanas después de la presentación de resultados del consorcio alemán, que ha registrado una caída de casi el 5% de su beneficio operativo entre los meses de enero y septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 16.241 millones de euros. Esta reducción se produce a pesar del incremento de la facturación, que subió un 16% con 235.102 millones de euros.

La compañía ha explicado que este descenso se debe a un efecto negativo de 2.500 millones de euros derivado de la cobertura de materias primas, que el año pasado dieron un beneficio de 800 millones, al tiempo que las interrupciones en la fabricación y los mayores de costes de los productos han afectado de manera negativa durante el tercer trimestre, lo que ha concernido especialmente al grupo de marcas generalistas, que incluye a Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra y su división de vehículos comerciales.