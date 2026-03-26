En abril más de 4.000 propietarios deberán tributar por alquileres que no han llegado a cobrar. Hacienda no perdona y todos los dueños de viviendas con inquiokupas -residentes o no residentes- están obligados a tributar en el IRPF o en el IRNR rentas que no les han llegado a pagar.

«La interposición de una demanda de desahucio no elimina esa obligación fiscal», explica Pedro Bretón, CEO de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG):

«El Tribunal Económico-Administrativo Central ha sido claro. El propietario debe declarar los rendimientos del alquiler cuando son exigibles, aunque no los haya cobrado», aclara.

Esto coloca a muchos arrendadores en una situación especialmente delicada, porque afrontan varios impactos: no ingresan la renta, en muchos casos cargan aún con la hipoteca del piso y, aun así, deben declarar el alquiler de su vivienda okupada ante Hacienda.

SEAG concreta que durante el año 2025 gestionó una media mensual de 350 a 370 incidencias por impagos. Esto supone que al año más de 4.000 propietarios dejaron de percibir alguna mensualidad que, igualmente, tendrán que tributar en la próxima declaración de la renta.

Con todo ello, la compañía señala que la morosidad media ya se sitúa en los 4.000 euros, con casos que han llegado hasta los 49.500 euros, reflejando el impacto económico creciente para los arrendadores.

En paralelo, el tiempo medio de recuperación de una vivienda supera ya los 6 meses por vías extrajudiciales, pudiendo prolongarse más en sede judicial.

«En un mercado donde el número de incidencias crece y donde los plazos de resolución se alargan, la combinación de riesgo económico y obligación tributaria sitúa al pequeño propietario en el centro del debate sobre la sostenibilidad del alquiler en España», concluye Bretón.

Una pérdida de 14.000 euros al año

En la actualidad, el precio medio del alquiler en España se sitúa en los 15 euros por metro cuadrado. Esto supone que, tirando por lo bajo, una casa de unos 70 metros cuadrados se está alquilando por algo más de 1.000 euros mensuales.

Suponiendo que el propietario se encuentre en el tramo más común del 30%, que corresponde a las rentas de hasta 35.200, el cálculo sería: de los 35.200 euros ingresados al año se restan un 20% de gastos (IBI, comunidad o seguros), lo que deja un beneficio de 28.160 euros.

De esta forma, Hacienda se llevaría aproximadamente 2.112 euros al año (el 30% de esos 7.040 euros restantes) por un alquiler de 1.000 euros al mes. Es decir, más de dos mensualidades que, en este caso, no habrían llegado a percibirse.

En este sentido, en un caso de este tipo donde el propietario no haya conseguido que su inquiokupa pagara ni una mensualidad en todo el año, además de dejar de ingresar 12.000 euros, tendrá que pagar más de 2.000 a Hacienda y, en muchos casos, seguir pagando mes a mes su hipoteca.

Más de 6 meses para recuperar la casa

A todo ello se le suma que el tiempo medio de recuperación de una vivienda supera ya los 6 meses por vías extrajudiciales, pudiendo prolongarse más en sede judicial. De esta manera, es más probable que los impagos puedan acumularse.

Actualmente, 23.010 viviendas ocupadas se anuncian en venta, lo que representa cerca del 3% del mercado inmobiliario, frente al 2,6% registrado un año antes, según datos de Idealista.

Según datos de la Agencia Tributaria, en la última campaña se presentaron 23,94 millones de declaraciones en España, en un país donde aproximadamente el 74% de los hogares son propietarios.