La amenaza nuclear está presente desde que Rusia empezó la invasión de Ucrania, Putin no ha dudado en hacer saber a sus detractores su capacidad militar, incluida la nuclear. Una de las primeras potencias del mundo se enfrenta a una población que ya ha vivido una crisis nuclear, el fantasma de Chernóbil sigue estando presente en toda Europa. Farmacias de Finlandia ya han empezado a notar la ausencia de un medicamento esencial en caso de conflicto nuclear de cualquier tipo, ya se una bomba o una explosión en una central nuclear.

Esto es lo que no puede faltar en tu casa en caso de guerra nuclear

Nunca se debe comprar un medicamente o administrar sin la supervisión médica, pese a esta advertencia, en algunas farmacias de Finlandia se han empezado a agotar las pastillas de yoduro de potasio. Este elemento si se toma antes o poco después de la exposición a la radiación nuclear pueden disminuir el riesgo de cáncer de tiroides a largo plazo.

Ante la amenaza de que alguna central nuclear se vea afectada por las bombas o una explosión de este tipo, Europa se prepara. La guerra de Ucrania pone de nuevo de manifiesto el peligro de este tipo de energía. De la misma forma que el accidente de Chernóbil afectó al continente, con una nube radioactiva que confinó durante días a varios países o el incidente de Fukushima que llevó a Japón a tomar medidas importantes, el miedo a las bombas o incidentes nucleares está presente.

Estas pastillas no son un antídoto efectivo ante una guerra nuclear, además del yodo radioactivo incluyen también, cesio y estroncio, dos partículas para las que no hay ningún tratamiento. La radiación provocaría graves enfermedades par los que no se conoce forma de evitarlas, los efectos serían visibles entre gran parte de la población.

El yoduro de potasio es una medida extrema que las autoridades pueden administrar a su población en caso de determinada exposición nuclear. Los medidores están activados en caso de que Ucrania sufra cualquier incidente de este tipo. Los países más cercanos al conflicto o directamente señalados por el presidente Vladimir Putin han acabado con estas pastillas. Ante la inseguridad que afecta al mundo, si se viene una guerra nuclear, puede ser un buen aliado, siempre y cuando se conozca la dosis indicada determinada por los expertos sanitarios o médicos.