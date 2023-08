«Valen la pena»: una experta cuenta los 5 productos de Mercadona que no pueden faltar en tu cesta

Si deseas poder encontrar productos que sean de calidad y además que en muchos casos te ahorren tener que estar cocinando durante horas, Mercadona parece haberse convertido en la mejor opción de todas. La famosa cadena de supermercados valenciana cuenta con infinidad de productos que encantan a sus «Jefes» pero en esta ocasión ocasión nos queremos centrar en aquellos que «valen la pena» tal y como ha afirmado una experta que ha mostrado en redes sociales, los 5 productos de Mercadona que no pueden faltar en tu cesta.

Productos Mercadona que «valen la pena»

En Mercadona la variedad de productos es amplia, pero nada como seguir las recomendaciones de una experta en nutrición que además es tiktoker y que está teniendo mucho éxito con un vídeo en el que muestra recomendaciones de Mercadona.

En su vídeo, @mariadellucmr ha querido mostrar las novedades de Mercadona que para ella «valen la pena», y todas ellas comparten algo que también la experta resalta: «son para los que no tienen tiempo».

Patatas frescas y cortadas

Una novedad de Mercadona que como dice esta tiktoker ha sido motivo de «polémica» porque no dejan de ser patatas ya listas para echar a la freidora o a la sartén, pero no están congeladas sino que son frescas. Para la nutricionista son del todo recomendables y también son perfectas si no quieres perder el tiempo pelando patatas. Se venden en bolsa de 500 gramos por 1,40 euros.

Apio Cortado

De igual forma recomienda el apio cortado, que ahorra tiempo en la cocina y que la experta recomienda que lo utilicemos para un plato de crudités. Se vende en bandeja de 300 gramos por 1,39 euros.

Puerro cortado

La experta en nutrición recomienda también el puerro cortado, que se vende en una bandeja de 500 gramos por 2,25 euros.

Cordero

De la sección de carnes recomienda de forma específica el cordero, del que dice que Mercadona tiene una gama que es 100% recomendable y que no es otra que el cordero de la Selección del Chef que se vende en tres cortes que son: el escalopín (290 gramos, 7,97 euros), el filete T-Bone (290 gramos, 5,44 euros) y las chuletas ( 300 gramos, 7, 65 euros).

Almendras sin piel

Por último, la experta recomienda también entre los frutos secos de Mercadona, las almendras sin piel que como ella destaca «únicamente contienen almendra» se venden en un envase de 200 gramos y el precio es de 2,64 euros.