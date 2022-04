La vajilla es uno de los elementos imprescindibles en cualquier hogar, especialmente una para utilizar a diario, pero también otras un poco más lujosas para las ocasiones especiales. Hoy te mostramos la vajilla de Cristina Oria que está arrasando entre las pijas y que le puede dar a tu mesa un toque increíble que no puedes dejar pasar… ¡corre que vuela!.

Cristina Oria es una de las jóvenes chefs españolas de mayor prestigio, la cual regenta ya tres restaurantes, un catering y tres tiendas gourmet y de menaje, una carrera fulgurante que la ha llevado a gestionar una empresa que cuenta con más de 130 empleados. Tiene también una finca propia con más de 20 hectáreas de olivos con los que produce su propio aceite de oliva, además de grandes huertas con las que abastece de frutas y verduras sus cocinas.

La vajilla de Cristina Oria que arrasa en las casas más pijas

Se trata de la Vajilla CO de Cristina Oria, una vajilla para 4-6 comensales que incluye las piezas esenciales, todas de New Bone China, un material imitación de la porcelana y que es reconocido por ser fino, ligero y muy resistente. El precio de la vajilla es actualmente de 156€ para el set de 4 y 234€ para el de 6, una inversión que sin duda merece la pena ya que te llevas calidad y durabilidad.

Esta vajilla de Cristina Oria tiene los emblemáticos colores blanco y negro que tanto utiliza la marca, con un delicado filo dorado para decorar que sin duda le dará a la mesa un toque elegante espectacular para cuando así quieras lucirlo. Cada pieza está en una caja individual para que se pueda proteger de forma adecuada.

En el caso del set para cuatro personas, se incluyen 4 platos llanos de rayas negras, 4 platos hondos de puntos y 4 platos de postre de puntos, mientras que la de seis personas incluye el mismo diseño de platos pero 6 en lugar de 4. Los platos llanos tienen 26,5 cm de diámetro, los hondos 22,5 cm y los de postre 21 cm.

Es importante destacar que las piezas de esta vajilla no se realizan en serie, todas y cada una de ellas forman parte de un proceso en parte manual, por lo que no hay dos que sean exactamente iguales aunque sí lo parezcan. Ten en cuenta que no es apta para microondas, y aunque sí lo es para lavavajillas, se recomienda lavar a mano para que su durabilidad sea mayor.

Si buscas la forma de darle un estilazo increíble a tu mesa, sin duda esta vajilla de Cristina Oria es de lo mejor que te puedes llevar a casa, ¡dejarás con la boca abierta a todos tus invitados!.