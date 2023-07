Va a cambiar tus días de piscina: el electrodoméstico de Lidl que está arrasando

El verano ya está aquí y con él las ganas de refrescarse y disfrutar del buen tiempo. Y qué mejor forma de hacerlo que con una piscina y buena música. Pero, ¿cómo conseguir que el sonido llegue hasta el agua sin mojar el móvil o el altavoz? La solución la tiene Lidl, que ha lanzado un electrodoméstico que va a cambiar tus días de piscina y que seguro que vas a querer comprar porque tiene además el precio más económico de todos.

Lidl lanza el electrodoméstico que necesitas este verano

Lidl cuenta con muchos electrodomésticos que nos facilitan la vida en casa, pero también tiene un producto que ya está arrasando ya que aunque diseñado para usarlo en el baño, está siendo comprado para llevarlo a la piscina.

Se trata del altavoz Bluetooth para baño de la marca Silvercrest. Un dispositivo que te permite escuchar música sin cables desde tu smartphone o tablet, con una calidad de sonido sorprendente y una potencia de salida de 3W. Además, tiene un diseño impermeable y flotante, por lo que puedes usarlo tanto en la ducha como en la piscina, sin miedo a que se estropee por las salpicaduras.

Pero eso no es todo, este altavoz también tiene radio FM e indicación de la hora en una pantalla LED, para que no pierdas la noción del tiempo mientras te relajas. Y si quieres cambiar de canción o ajustar el volumen, no hace falta que salgas del agua, ya que tiene unos botones táctiles muy intuitivos.

Su batería integrada de litio-polímero tiene una autonomía de hasta 6,5 horas de reproducción de música ininterrumpida, y se recarga mediante un cable USB que viene incluido en el paquete. Además, tiene una ventosa para adherirlo a superficies lisas y un gancho para colgarlo donde quieras.

Pero lo mejor de todo es su precio: solo 9,99 euros. Un chollo que ha hecho que este altavoz se haya convertido en uno de los productos más vendidos de Lidl. De hecho, estuvo agotado días atrás en la tienda online de Lidl, pero vuelve a estar disponible, en color blanco y negro, y lo podéis comprar también en tiendas físicas.

Los usuarios que han probado los mini altavoces Bluetooth de Lidl han expresado su satisfacción con el producto. Muchos de ellos han destacado la calidad de sonido y la conectividad inalámbrica como dos de sus principales ventajas. También han valorado positivamente el diseño elegante y portátil, y la facilidad de uso.

En resumen, el mini altavoz bluetooth de Lidl es una excelente opción para aquellos que buscan una alternativa asequible para escuchar música en cualquier lugar. Ofrece una excelente calidad de sonido, un diseño elegante y portátil, y es muy fácil de usar.