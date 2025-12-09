Muy pocos conocen que queda una última oportunidad para ganarle 3.370 euros a Hacienda en este 2025, pero el tiempo se acaba, pues quedan pocos días de diciembre. Así lo han asegurado desde el sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los cuales han lanzado una serie de consejos que pueden ayudar a muchos contribuyentes a quedarse con más parte del dinero que han ganado a lo largo de este año.

Así, los técnicos de Hacienda aconsejan a los españoles «aprovechar la recta final del año para ahorrar adicionalmente hasta 3.370 euros más en la próxima declaración de la renta». No obstante, estos profesionales recuerdan «que este año se mantiene la disminución del incentivo de planes de pensiones individuales», pero aseguran que «se favorecen los planes de previsión empresarial».

Con todo, el sindicato deja claro que la mayor parte de las ventajas fiscales que aún se pueden conseguir «se concentran en los contribuyentes con mayores ingresos y patrimonios». Sin embargo, todos se pueden beneficiar de estas situaciones: «Mientras que las personas con ingresos superiores a los 600.000 euros al año podrán maximizar las ventajas fiscales adicionalmente en 90.777 euros, para las personas con rendimientos anuales inferiores a 21.000 euros el aumento de sus ventajas fiscales llega a los 1.806 euros».

Aun así, hay personas que bajo ningún concepto pueden tener esa suerte, y son los que menos ganan, tal y como está configurada la Agencia Tributaria en España: «Por su parte, para los de menores ingresos, las posibilidades de deducir son prácticamente inexistentes».

Última oportunidad para ganarle 3.370 euros a Hacienda

Gestha recuerda que «las personas que declararon ingresar más de 60.000 euros» fueron tan sólo el 5,6% del total de los declarantes, mientras que estas personas «acumularon el 22,2% de las deducciones en cuota, ahorrándose 848,5 millones en la declaración de 2023».

«En cambio, los contribuyentes con menores rentas suelen aprovechar las deducciones al alquiler autonómicas o la estatal transitoria, si el contrato de alquiler es anterior a 2015, pero en la práctica estas deducciones no operan por la ausencia o la baja cuantía de sus retenciones», lamentan los técnicos de Hacienda.

Así, dependiendo de las inversiones y deducciones que todavía están a tiempo de aplicarse, así como de la renta de cada contribuyente, se puede tener más o menos ahorro. Según Gestha, la última oportunidad para ganarle a Hacienda se refleja en la siguiente tabla:

Con todo, los técnicos de Hacienda también recuerdan que «adquirir antes de fin de año un vehículo eléctrico o instalar un sistema de recarga de baterías puede desgravar hasta 3.000 euros». Esto se enmarca dentro del Plan España Auto 2030, que incluye el Plan Auto+ con 400 millones de euros en 2026 para ayudas directas a la compra de coches eléctricos puros e híbridos enchufables.

En caso de compra, se aplica la deducción del 15% del valor de compra, incluidos gastos e impuestos, y excluidos los importes de las ayudas públicas que perciba (por ejemplo, MOVES III). Esto está limitado a una base máxima de 20.000 euros y se aplica en el año en que se matricula.

En concreto, esta deducción se aplica a vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible de uso particular, que no se afecten a actividades económicas, y que cuesten hasta el máximo fijado en el plan MOVES III, que en el caso de turismos es de 45.000 euros (53.000 euros para vehículos BEV de 8 o 9 plazas) y estarán vigentes desde el 30 de junio de 2023 hasta finales de 2025.

También existe «la deducción por obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial», que «es la mayor de todas con una deducción del 60% sobre 5.000 euros anuales, hasta un máximo total de 15.000 euros acumulados que se pueden deducir en los cuatro ejercicios siguientes». Eso sí, los técnicos de Hacienda recuerdan que hay que obtener el certificado de eficiencia energética tras la finalización de las obras antes del 1 de enero de 2026.

Por último, Gestha recuerda que las madres trabajadoras se pueden beneficiar de esta deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años, con derecho a aplicar el mínimo por descendientes, o durante los tres años siguientes a la adopción o acogimiento preadoptivo o permanente.

También pueden recibir esta deducción las madres que cuando nació el menor perciban prestaciones contributivas o asistenciales de desempleo, o que en esa fecha estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad, o posteriormente con un mínimo de 30 días cotizados, y aunque no haya retenciones (es un impuesto negativo).