TVE elimina definitivamente el programa Emprende. La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha decidido cargarse el programa de referencia de emprendedores y empresarios en TVE. Emprende no volverá en septiembre al Canal 24 Horas donde se emitía desde España para todo el mundo.

Durante su emisión en estos 11 años, Emprende, dirigido y presentado por Juanma Romero, realizado por Luis Oliván y producido por Juan Laínez, ha sido el programa más laureado de RTVE con 54 premios nacionales e internacionales. Entre ellos, el Ranking Top 100 Líderes Innovadores, el Premio Cintac, el Premio de la Asociación Internacional de Startups, el Premio Hacedores del Cambio o el Startup Europe Award.

Concepción Cascajosa, militante socialista, aduce problemas de medios, pero a partir de septiembre pagará 28 millones de euros a David Broncano. El fichaje de Broncano fue una imposición política personal de Pedro Sánchez para contrarrestar en el access prime time al programa El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3.

Emprende se ha mantenido durante más de una década al margen de la política y fiel a su objetivo inicial: difundir ideas que permitan iniciar nuevos proyectos, mostrar casos de éxito de emprendedores que puedan servir de inspiración a otros y ofrecer, como servicio público, la información necesaria, incluidas vías de financiación, para ayudar al emprendedor a tener éxito en su aventura. Emprende fue una idea pionera en TVE del periodista Juanma Romero y se ha convertido en la referencia televisiva del sector en España e Hispanoamérica.

La actual dirección de TVE, con Concepción Cascajosa, y las anteriores de Elena Sánchez y Rosa María Mateo, con Pedro Sánchez en La Moncloa, han ido restando medios a Emprende y relegándolo a horarios nocturnos y residuales. Fuentes de TVE creen que lo que ha habido es una «lenta y constante purga» de su director, Juanma Romero, que se ha resistido en estos últimos tres o cuatro años a las «sugerencias desde arriba» de invitar a políticos.

Romero fue, además, candidato a la presidencia de RTVE en el concurso convocado al efecto por el Congreso al inicio del mandato de Sánchez. El periodista quedó octavo entre los casi 100 aspirantes. Su proyecto de gestión fue el tercero mejor valorado. Fuentes de RTVE señalan que aquello «le está pasando factura» con el PSOE: «Parece que les molesta el programa y, sobre todo, su director». Romero fue excluido del proceso. Moncloa nombró a la socialista Elena Sánchez que había quedado en el puesto 56 de 95 candidatos.

Romero ha preferido no hacer declaraciones a OKDIARIO. Se ha limitado a «lamentar» la cancelación del programa que él creó: «Lo lamento, sobre todo, por los emprendedores».

En la red social X, la cuenta de Emprende ha anunciado el cierre del programa de esta forma: “Han quitado el programa @emprendeTVE Después de años intentándolo, mis jefes directos, finalmente, han conseguido cargarse el programa más premiado de RTVE. Ya no me quedaban más cartas en la manga para evitarlo. Gracias por apoyarnos estos once años. HASTA SIEMPRE”.

Los seguidores del programa se muestran indignados. Algunos con referencias veladas a los fichajes millonarios de TVE como el de Broncano: «Así nos va, eliminando espacios premiados de utilidad real para poner chorradas que encima nos cuestan una pasta».

Otros lamentan el servicio público que ofrecía: «TVE como siempre al servicio de los de siempre. Quitan el programa más premiado de la TV en España y que era de gran ayuda a los emprendedores. En lugar de celebrar sus logros, algo de lo que TVE debería sentirse orgullosísima, lo eliminan. Así nos va». También puede leerse en la red X: «¡Qué pena! Lo siento mucho. ¡Gracias por todo lo aportado estos años!». Muchos están recordando y colgando los reportajes que hicieron a sus empresas.

Un miembro de CEAJE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, señala: «Una pena, como miembro de @CEAJE que @rtve elimine un programa que fomenta el emprender en todo el territorio de España. Los autónomos y emprendedores sólo servimos para pagarles los sueldos a los políticos. Una pena esta decisión política».

Otro usuario afirma: «Asco de política. Lo sustituirán por un nuevo programa que se llamará Hazte funcionario». Otro emprendedor escribe: «Era un programa espectacular y la cantidad de gente a la que han ayudado. Quieren un país de borregos y lo están consiguiendo».