Tu salón parecerá de revista de decoración: el chollo de IKEA que nadie diría que cuesta tan poco

Convertir el salón en ese espacio de revista, ordenado, luminoso y con un toque de estilo que a todos nos gusta, no siempre es fácil. Muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer es invertir grandes cantidades en muebles de diseño para lograr un ambiente equilibrado, pero la realidad es que hoy en día tenemos en el mercado opciones muy asequibles que pueden transformar la estancia sin que lo note el bolsillo. Y una de esas joyas escondidas para el salón está en IKEA.

Se trata de la serie BAGGEBO, una combinación práctica y con mucho estilo que reúne todo lo que necesita un salón actual: espacio para la televisión, estanterías abiertas, una vitrina para destacar objetos especiales y hasta un estante de pared para aprovechar cada rincón. Y lo mejor de todo es que, a pesar de su diseño minimalista y elegante, su precio es de sólo 96,97 euros. Una cifra que sorprende si se tiene en cuenta lo completa que resulta la propuesta. Lo interesante de este conjunto es que además, no se limita a ser funcional. También tiene ese aire ligero y ordenado que aporta amplitud incluso a salones pequeños. La mezcla de materiales (rejilla, vidrio y madera) consigue un acabado moderno, limpio y versátil, fácil de integrar tanto en un estilo nórdico como en un ambiente más clásico o urbano. Es el típico mueble que parece sacado de un catálogo de decoración de lujo, pero que realmente está pensado para todos los bolsillos.

Tu salón parecerá de revista con este chollo de IKEA

Una de las cosas por las que este mueble salón de IKEA destaca, es que no se trata tan sólo de una única pieza, sino que en realidad, nos encontramos con un conjunto diseñado para cubrir varias necesidades a la vez. De este modo nos encontramos con una librería alta que tiene cuatro estantes, y que es perfecta para que puedas guardar libros, carpetas o cajas de almacenaje; una vitrina con una puerta de malla y baldas de cristal, perfecta para exponer objetos delicados o decorativos; un mueble de TV bajo con estantes abiertos para colocar dispositivos electrónicos o cestas; y una balda de pared sencilla pero práctica con la que podrás organizar o colocar pequeños detalles. Todo encaja en un mismo diseño, con líneas rectas y un acabado blanco que potencia la sensación de luz.

Los detalles que hacen que el mueble destaque

Además de todo lo que incluye, y que sorprende si tenemos en cuenta que el precio no llega a los 100 euros, el mueble BAGGEBO de IKEA está lleno de detalles que provocan el que sí o sí, pensemos en él en nuestro salón. Por ejemplo, tenemos el panel posterior de la vitrina, que nos sirve para colocar imanes para fotos o notas, lo que añade un toque personal sin complicaciones. Además, las baldas están pensadas para que aprovechemos al máximo el espacio vertical, y el soporte reforzado asegura estabilidad y durabilidad. Incluso el mueble de televisión, pese a ser compacto, soporta sin problema un televisor de hasta 32 pulgadas o uno más grande siempre que no supere el peso máximo recomendado. Son pequeños detalles con respecto al diseño que convierten un mueble barato en una opción inteligente.

Personalización para cada tipo de hogar

Otro de los grandes puntos fuertes de la serie BAGGEBO es que nos deja personalizar el mueble como queramos. Quien busque un salón más ordenado puede añadir cajas de almacenaje en la librería o en el mueble de televisión. Quien prefiera un aire más decorativo puede colocar plantas, jarrones o recuerdos en la vitrina y aprovechar la balda superior para dar protagonismo a marcos de fotos o libros especiales. La clave está en que el conjunto sirve como base neutra que se adapta a cada estilo de vida y a cada tipo de decoración.

Un precio que sorprende a cualquiera

Pocos imaginarían que un conjunto tan completo pueda encontrarse por menos de 100 euros. Los 96,97 euros que cuesta hacen que este mueble se convierta en una auténtica oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que incluye cuatro piezas en total. Es una inversión mínima para transformar el salón de manera inmediata, sin necesidad de gastar en diferentes muebles que, además, podrían no encajar entre sí. Aquí todo está pensado para funcionar como un conjunto armónico, con medidas equilibradas (174x35x160 cm) que se adaptan tanto a pisos pequeños como a salones más amplios.

En definitiva, el mueble BAGGEBO demuestra que no hace falta gastar una fortuna para conseguir un salón digno de revista de decoración. Su diseño limpio, su funcionalidad y su precio imbatible lo convierten en una de esas piezas que no se pueden dejar pasar. Es práctica, versátil y lo suficientemente elegante como para sorprender a cualquier visita. Un ejemplo más que claro del modo en el que IKEA sigue marcando la diferencia en lo que mejor sabe hacer: ofrecer muebles bonitos, que además sean funcionales y aptos a cualquier bolsillo. Entonces, ¿lo vas a dejar escapar?.