Tu cena lista en 2 minutos: el delicioso plato italiano que triunfa en Mercadona

¿Has soñado alguna vez con disfrutar de una cena rápida y deliciosa, sin renunciar al sabor de la cocina tradicional italiana? Si la respuesta es sí, tenemos la solución perfecta: el Pan de Ajo artesanal de Panna & Pomodoro que puedes encontrar en tu Mercadona más cercano. En sólo dos minutos, este exquisito plato italiano transformará tus comidas en una experiencia gourmet.

El ritmo de vida actual nos deja poco tiempo para cocinar, pero eso no significa que debamos sacrificar el sabor y la calidad. Este Pan de Ajo artesanal es ideal para quienes buscan un bocado rápido y delicioso, combinando el crujiente perfecto con un interior esponjoso y un sabor irresistible a ajo fresco. No es sólo un acompañamiento, sino el comienzo perfecto para cualquier comida. La textura inigualable de su masa y el equilibrio perfecto de ingredientes frescos hacen de este pan un producto estrella. Y lo mejor: puedes tenerlo listo en tiempo récord, ya sea en el horno o en tu freidora de aire. Sencillo, rápido y delicioso, así es como Mercadona está conquistando los hogares con este plato italiano que además puedes tener lista en menos de 5 minutos.

El delicioso plato italiano que triunfa en Mercadona

El Pan de Ajo artesanal de Panna & Pomodoro que puedes encontrar en Mercadona no es un pan cualquiera. Su receta tradicional combina harinas seleccionadas, masa madre y un toque de polvo de jugo de acerola para garantizar una textura ligera y esponjosa. Además, su fermentación lenta de 48 horas permite que la masa desarrolle todo su sabor y aroma.

Cada pieza está elaborada de forma manual, cuidando cada detalle. La mezcla de ajo fresco, aceite de oliva virgen y perejil lo convierte en un producto lleno de matices, ideal para acompañar tus platos favoritos. Desde pastas hasta sopas o incluso como aperitivo, este pan se adapta a todas las ocasiones.

El uso de técnicas tradicionales, como el amasado manual y la cocción en horno de piedra refractaria, asegura que cada pan tenga ese toque auténtico que lo hace tan especial. El resultado es un pan con una textura crujiente por fuera, esponjosa por dentro, y un aroma que evoca la mejor panadería italiana.

Instrucciones fáciles para disfrutarlo en casa

Una de las mayores ventajas de este Pan de Ajo artesanal es su facilidad de preparación. Puedes elegir entre dos opciones rápidas y prácticas:

En el horno: precalienta a 215 °C. Introduce el pan y cocínalo durante 5 minutos. Luego, dále la vuelta y reduce la temperatura a 180 °C por otros 2 minutos.

En la freidora de aire: corta el pan en trozos si es necesario para que quepa en la cesta. Cocina a 200-220 °C durante tan solo 2 minutos. El resultado será un pan crujiente por fuera y tierno por dentro.

Para darle un toque extra, te recomendamos agregar unas gotas de aceite de oliva virgen extra al sacarlo. Esto realzará su sabor y añadirá un brillo irresistible.

Otra sugerencia es acompañarlo con salsas caseras, como una suave alioli o una marinara especiada. Estos contrastes potencian el sabor del ajo y lo convierten en una experiencia culinaria aún más completa.

Ingredientes sencillos, sabor inigualable

El secreto de este pan radica en la calidad de sus ingredientes. Entre ellos encontramos:

Harinas seleccionadas (incluyendo masa madre y harina de maíz).

Agua, sal y levadura.

Ajo fresco, aceite de oliva virgen y perejil.

Esta combinación logra un equilibrio perfecto entre simplicidad y sofisticación. Además, al estar refrigerado, conserva su frescura durante más tiempo, listo para disfrutarlo cuando lo desees. Es un producto que refleja el compromiso con la calidad y los sabores auténticos.

Versatilidad en tu cocina

El Pan de Ajo artesanal es mucho más que un acompañamiento. Su versatilidad lo hace ideal para:

Aperitivos: sírvelo con dips, cremas o simplemente solo para abrir el apetito.

Platos principales : combínalo con pastas, sopas o carnes para añadir un toque especial.

: combínalo con pastas, sopas o carnes para añadir un toque especial. Bocadillos: utilízalo como base para sándwiches gourmet.

No importa cómo lo uses, su sabor y textura conquistarán a todos los comensales. También puedes tostarlo ligeramente y convertirlo en crutones caseros para ensaladas, añadiendo un toque crujiente y aromático.

Precio y disponibilidad

Con un peso de 215 gramos, este pan está disponible por solo 2,35 euros en Mercadona. Una opción asequible que lleva la auténtica cocina italiana a tu mesa. Su excelente relación calidad-precio lo convierte en una de las mejores opciones para quienes desean disfrutar de un producto gourmet sin gastar demasiado.

El Pan de Ajo artesanal de Panna & Pomodoro no sólo destaca por su sabor, sino también por su capacidad de transformar cualquier comida en una experiencia especial. Si aún no lo has probado, esta es tu oportunidad de llevar a casa este plato italiano de Mercadona, listo en solo dos minutos. ¡Dale un toque gourmet a tus cenas con este producto que ya está conquistando los corazones (y estómagos) de los clientes de Mercadona!

Además, es perfecto para reuniones familiares o cenas improvisadas con amigos. Su fácil preparación y sabor universalmente apreciado lo convierten en el acompañamiento estrella para cualquier ocasión. Una vez lo pruebes, se convertirá en un imprescindible en tu lista de la compra.