El Tribunal Federal de Apelaciones del distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha rechazado la solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump de permitir el despido de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, a la que acusa de fraude hipotecario, antes de la reunión esta semana del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de fijar los tipos de interés. «Dadas estas circunstancias únicas y la gran probabilidad de que Cook tenga éxito, al menos, en su demanda de debido proceso, la solicitud de amparo del Gobierno se deniega con razón», ha razonado el juez de circuito estadounidense Brad Garcia en la decisión del tribunal, pese a la disconformidad del único de los tres magistrados designados por Trump, Gregory Katsas.

Por otro lado, el Senado de Estados Unidos ha confirmado el nombramiento del principal asesor económico de la Casa Blanca, Stephen Miran, a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) para los cuatro meses restantes de mandato.

Siguiendo la disciplina partidista, los senadores han aprobado con 48 votos a favor y 47 en contra el nombramiento del hombre respaldado por el presidente del país, Donald Trump, que ejercerá el cargo en la Fed tomándose una excedencia sin sueldo de su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca hasta enero, cuando termina el mandato de la Junta de Gobernadores, según ha recogido el portal de noticias estadounidense The Hill.

Lisa Cook se mantiene en la Fed