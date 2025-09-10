Una juez federal en Washington ha bloqueado de forma temporal el cese de Lisa Cook, la gobernadora de la Reserva Federal que fue despedida por Donald Trump a finales de agosto. Cook ha defendido que las causas —que se basan en una acusación de fraude hipotecario por aliados próximos a Trump— carecen de una base legal. La juez Jia Cobb, del distrito de Washington D.C., dictaminó el fallo anoche, retrasando así los planes del Ejecutivo estadounidense de nombrar su relevo lo antes posible. El presidente republicano ha subido el volumen a su guerra contra la Fed desde inicios de mayo, con su presidente, Jerome Powell, en el foco de sus ataques. El cese de Cook lo dejaría con una silla más para llenar con economistas afines a él en la Junta de Gobernadores.

El próximo paso probablemente será que el Departamento de Justicia, oficina que ha abierto la investigación contra Cook, recurrirá la sentencia. En este caso, el caso llegaría al Tribunal Supremo que tendrá la última palabra sobre el cese de Cook. No obstante, tras el fallo, Cook asistirá a la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que tendrá lugar el 16 y el 17 de septiembre y volverá a formar parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas) que decidirán el curso de la política monetaria en Estados Unidos. La juez Cobb ha rechazado los argumentos de Trump y ha sostenido que no cumplen con los requisitos de causa justificada.

«La mejor interpretación de la disposición ‘por causa justificada’ es que los motivos para destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores se limitan a cuestiones relacionadas con el comportamiento de un gobernador en el cargo y con sí ha desempeñado de forma fiel y eficaz sus funciones legales», escribió la juez Cobb en la sentencia.

Cook ha sido arropada por la Junta de la Reserva Federal en el caso judicial, además de más de 600 economistas de la comunidad internacional que han firmado una carta respaldando la gobernadora de la Fed tras la orden de Trump y quiénes piden la prolongación de su cargo. Entre las firmas están dos economistas que han recibido los premios Nobel: Claudia Goldin y Paul Romer.

El Departamento de Justicia abrió una investigación contra Cook después de que Bill Pult, el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, alegó que supuestamente falsificó documentos hipotecarios para recibir una tasa más favorable en 2021. Como respuesta, Cook demandó al inquilino de la Casa Blanca, alegando que carecía de la autoridad para cesarla.