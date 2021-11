Nueva polémica en la factoría de Seat. Varios trabajadores han enviado una queja formal a la dirección de la compañía denunciando el comportamiento vejatorio de forma reiterada del jefe de mantenimiento de prensas -con iniciales O.C- de la planta del fabricante del grupo Volkswagen en Martorell. Un empleado que ya se ha visto envuelto en otros altercados e irregularidades, destapados por este diario, como las presiones para emitir facturas falsas a pequeños proveedores.

Así lo han confirmado fuentes sindicales a este diario que han explicado que, ante el trato reiterado de forma vejatoria, varios trabajadores del departamento de prensas en Seat Martorell han presentado un expediente sancionador ante la dirección de la empresa. «No hay una denuncia firme hacia este trabajador, se trata de una queja formal que han presentado varios empleados hace unas semanas ante la dirección de la empresa por un presunto maltrato de carácter verbal con el empleo de vejaciones y palabras malsonantes a la hora de dirigirse al resto de compañeros del taller», aclaran.

«Ahora es la compañía la que tiene la pelota en su tejado y debe valorar de forma objetiva que es lo que está sucediendo en el departamento de prensas de la factoría y la actitud de esta persona hacia sus compañeros», aseguran las citadas fuentes. No obstante, han recalcado que «se trata de un caso aislado y normal en una factoría tan grande como lo es Seat Martorell, así animamos a todos los trabajadores afectados a que denuncien este tipo de situaciones».

OKDIARIO se ha puesto en contacto con ex trabajadores en la factoría de Seat Martorell afectados por el trato vejatorio del jefe del departamento de prensas: «Me alegro de que los empleados que están ahora a su cargo hayan denunciado la situación porque es una persona que mete miedo y si no haces lo te pide lo más probable es que acabes en la calle, pero me temo que no tendrá mucho recorrido por que es alguien con mucho poder dentro de la factoría», confiesan. «La situación ya ha llegado demasiado lejos y muchos compañeros que continúan en esa línea están sufriendo insultos constantes y vejaciones sin justificación», añaden.

Facturas falsas en Martorell

No es la única polémica en la que se ha visto envuelto el jefe de mantenimiento de prensas en la factoría de Martorell. O.C reconoció un presunto fraude contable y fiscal ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ya que, en un audio al que tuvo acceso este diario, aseguró que la falsedad documental era una «práctica generalizada» en Martorell antes del impacto de la crisis del coronavirus -cuando la compañía registraba beneficios en sus cuentas-.

Un ‘modus operandi’ que provocó la quiebra de dos empresas por el impago de facturas de hasta 120.000 euros acompañadas de las presiones para ajustar costes de los servicios prestados en Martorell. Estos procedimientos continúan en el juzgado a la espera de una sentencia firme.