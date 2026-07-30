Trabajadores de la pública Efe denuncian «dificultades» para informar de la SEPI, que rescató a Plus Ultra

Los sindicatos de la agencia de noticias pública Efe han hecho llegar a la cúpula de la compañía las «dificultades» que se han encontrado los profesionales del medio a la hora de informar sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista único de EFE y rescatador de Plus Ultra, la aerolínea a la que el Gobierno salvó de la quiebra en 2021 con un préstamo de 53 millones de euros y que está siendo investigada en la Audiencia Nacional por la participación en este rescate del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a cambio de comisiones.

En una reciente reunión del comité de empresa con la responsable de Estrategia de Efe, Diana González, ex directiva en Prisa, los representantes de los trabajadores le trasladaron su preocupación «por las dificultades que, según distintos profesionales de la agencia, existen a la hora de abordar determinadas informaciones relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), único accionista de Efe», señala en una nota interna Comisiones Obreras.

Comisiones Obreras, segundo sindicato más representativo del comité de empresa tras UGT, afín al presidente, Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, advierte en la nota que «la independencia editorial constituye uno de los principales activos de esta empresa pública y debe preservarse frente a cualquier injerencia».

Fuentes sindicales presentes en la reunión aseguran que la directiva de Efe «ni contestó ni dijo media palabra pese a que el tema es grave, como hacen cada vez que preguntamos algo. La transparencia es nula».

La SEPI tiene su actual presidenta, Belén Gualda, y a los dos últimos ex presidentes, Bartolomé Lora y Vicente Fernández, imputados en el caso de las cloacas del PSOE de la fontanera Leire Díez. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, considera que hay «indicios de criminalidad» e imputó a Gualda en junio.

La denuncia de los trabajadores de Efe sobre la falta de independencia de los profesionales de la pública Efe es otro problema más a añadir a este medio de comunicación público, que preside un ex alto cargo de Sánchez.

Ya fueron sonados los errores y bulos que publicó casi de forma consecutiva en tres ocasiones -uno de ellos, la muerte del escritor Fernando Aranburu-, lo que provocó un maremoto interno por la pérdida de credibilidad que supuso para la agencia pública de noticias.

Con todo, lo más grave sigue siendo su situación económica. La agencia Efe sigue perdiendo dinero año tras año y aumentando su deuda, que ya supera los 40 millones de euros.

En 2025 ha vuelto a registrar pérdidas de entre 15 y 20 millones de euros, sin que la gestión de Oliver haya servido para reducir o dejar atrás los números rojos. Mientras, la cúpula se ha repartido un bonus de 700.000 euros pese a estas pérdidas, bonus defendido por el Gobierno.

Ahora, el Gobierno ha salido al rescate de otro medio público, como ya hizo con RTVE, y va a aumentar la subvención anual que otorga a Efe por dar un servicio público. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros este martes.