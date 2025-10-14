Toy Planet y Eurekakids sellan una alianza estratégica para impulsar el juguete educativo en España

Toy Planet y Eurekakids, empresa del grupo Hape, han suscrito un acuerdo de colaboración para reforzar el segmento de juguete educativo en el mercado español. Con una hoja de ruta 2025–2028, la alianza aspira a crecer en ventas y rentabilidad mediante la ampliación del surtido en ambas cadenas, iniciativas de marca compartidas y mejoras operativas a lo largo de la cadena de valor.

El pacto combina la capilaridad de Toy Planet, con más de 200 tiendas y 95 millones de euros de facturación anual, con la especialización pedagógica de Eurekakids y la capacidad industrial y de diseño del Grupo Hape, cuyo negocio global ronda los 400 millones de euros, con el objetivo de capturar economías de escala, optimizar compras internacionales y trasladar esas eficiencias al precio final.

«Esta alianza nos permite acelerar la innovación en retail y poner a disposición de las familias un surtido educativo más amplio y de mayor calidad», afirma Ignacio Gaspar Meseguer, director general de Toy Planet. «No se trata solo de incorporar productos, sino de sumar capacidades para que el juego tenga más valor educativo, más calidad y sea más accesible para todos, uniendo red de tiendas, desarrollo de producto, conocimiento del cliente y logística en origen», añade.

«La colaboración con Toy Planet acelerará la innovación de producto y ampliará el acceso a propuestas educativas de referencia. Compartimos la convicción de que el juego es una poderosa herramienta de aprendizaje y de vínculo familiar», señala Judit Escudé, directora general de Eurekakids. «El juguete educativo en España avanza con fuerza, pero aún hay margen de crecimiento si nos comparamos a referentes como Finlandia, Suecia o Dinamarca. Esta alianza nos permitirá llegar a más hogares con un surtido pedagógico de alta calidad, con materiales responsables, diseños por edades y experiencias en tienda que invitan a descubrir, probar y aprender. Nuestro propósito común es claro: que el planeta sea un lugar mejor para jugar».

En el plano comercial, el acuerdo prevé mayor presencia de líneas de Eurekakids en tiendas Toy Planet y la incorporación selectiva de marcas de Toy Planet en puntos de venta Eurekakids, reforzando el posicionamiento en primera infancia y aprendizaje por edades. En marketing, se activarán campañas conjuntas que destaquen el papel del juego en el desarrollo infantil y en el consumo familiar, incluida la tendencia «kidult», y se impulsará la recomendación experta en tienda para orientar la elección del juguete idóneo según etapa y necesidades de cada niño.

Eurekakids aportara su experiencia en demostraciones, talleres y zonas de juego que permitan a las familias interactuar con los productos y comprender sus beneficios a las tiendas Toy Planet a través de los espacios shop in shop. El personal ofrecerá asesoramiento pedagógico poniendo el foco en habilidades cognitivas, motrices, sensoriales y socioemocionales, con una presentación del surtido por edades para elevar la conversión y el ticket medio y para facilitar la decisión de compra compartida entre padres e hijos a medida que crecen.

Claves de la colaboración

El surtido educativo abarcará desde la primera infancia hasta la preadolescencia con referencias inspiradas en metodologías como Montessori y propuestas de juego libre que impulsen autonomía, creatividad e igualdad e inclusión. La tecnología y la inteligencia artificial se incorporarán como complemento cuando aporten personalización y seguimiento del progreso, manteniendo siempre el juego libre y el acompañamiento adulto como protagonistas, con especial cautela en 0–3 años.

La iniciativa llega en un contexto de normalización del consumo y necesidad de diferenciación del retail especializado frente al canal online. En sostenibilidad e inclusión, las compañías refuerzan su alineamiento en materiales responsables y juguetes no sexistas. En desarrollo de red, en 2026 se prevé la apertura de 10 nuevos puntos de venta y la actualización de tiendas existentes. Hasta 2028, sin ofrecer cifras concretas, el escenario de trabajo más realista contempla un incremento de la cuota de mercado, en más de un 15%.