Tienen los días contados: los talleres mecánicos van a desaparecer antes de lo que imaginas

Los talleres mecánicos tal y cómo los conocíamos hasta ahora tienen los días contados. Debido a la evolución de la vida y el avance tecnológico, hay muchos oficios de toda la vida que están en la cuerda floja. A día de hoy, no es habitual tener a un mecánico de toda la vida entre nosotros, por lo que se podría decir que, conocer a alguien que se dedique a esta profesión es para presumir. Los mecánicos son profesionales con altas capacidades y cualidades que nos sacan de apuros en situaciones muy importantes y serias. Los talleres, son lugares fundamentales para el mantenimiento de los coches. Pero esta realidad va a cambiar antes de lo que nos esperamos y, en gran parte, es por culpa de los coches eléctricos.

Los talleres mecánicos pueden desaparecer por esta razón

Que los talleres vayan a cerrar es una realidad que no gusta, ya que encontrar el mecánico perfecto para ti es como encontrar tu peluquero perfecto, parece fácil pero es muy complicado. Según parece, talleres de toda la vida pueden tener los días contados y están condenados a desaparecer debido a motivos como la evolución hacia la movilidad eléctrica, que está dejando a muchos atrás y sin posibilidad de renovarse, por lo que se ven avocados a cerrar.

Los coches eléctricos no necesitan tanto mantenimiento como los convencionales, y sus reparaciones no son tan necesarias. Además, muchos talleres, principalmente los de barrio de toda la vida, no pueden asumir el coste de actualizarse para poder reparar coches eléctricos, que tampoco van a llegar con tanta frecuencia como los de toda la vida, por lo que muchos tendrán que colgar el cartel de «cerrado» más pronto que tarde.

Por si fuera poco tener que actualizar los talleres, también tienes que reciclar a los empleados, que tienen que formarse para poder reparar con garantías cualquier avería en coches eléctricos, lo que se supone un gasto de unos 10.000 euros por empleado que la gran mayoría de talleres no pueden asumir. Eso sí, también hay que tener en cuenta que, aunque un vehículo eléctrico necesita menos mantenimiento que uno de combustible, cuando se estropea es muy caro repararlo.

Inglaterra parece que va a ser el país en el que primero se va a ver el cierre de talleres mecánicos, ya que pretenden adelantar la fecha de prohibición de vender coches de combustión interna a 2030, una fecha que han criticado muchos profesionales del sector, según el británico The Sun. A nivel global, los expertos en el sector aseguran que en un plazo de 6 años la mitad de los talleres mecánicos podría haber desaparecido ya, lo que por otro lado significará precios más altos en todos los demás, como siempre, al haber menor oferta, hay más demanda y se suben los precios.