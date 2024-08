¿Cuándo empieza la Supercopa de Europa 2024?: fecha, dónde ver gratis y equipos

El Real Madrid, que es el actual campeón de la Champions, se enfrentará el próximo 14 de agosto en Polonia al ganador de la Europa League, el Atalanta. Éste será un partido en el que ambos equipos lucharán por hacerse con el título de la Supercopa de Europa.

Este torneo corona al mejor equipo de Europa y enfrenta a los campeones de las dos competiciones más importantes a nivel continental. Los equipos que ostentan más trofeos son el Barcelona, el Real Madrid y el AC Milán, ambos con 5 títulos.

Con el pitido inicial de este encuentro, dará comienzo la temporada 2024/25, ya que dos días más tarde comienzan los partidos de la liga española. El estadio en el que se jugará la Supercopa de Europa 2024 será el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia, un estadio relativamente moderno que fue construido para la Eurocopa 2012 que ganó la selección española. Este estadio tiene capacidad para 58.580 espectadores, y ya ha vivido grandes noches europeas, como la final de la Europa League 2015, que ganó el Sevilla 2-3 al Dnipro.

Ésta puede ser una de las últimas ediciones de la Supercopa de Europa tal y como se conoce, ya que con la recuperación de competiciones tales como el Mundial de Clubes, o la Intercontinental, y la adhesión del ganador de la Conference League, esta puede derivar en una Final Four, donde el participante restante podría ser el campeón de la MLS.

Si quieres disfrutar del enfrentamiento entre ambos equipos, podrás seguirlo a partir de las 21:00 horas del 14 de agosto a través de la plataforma Movistar +, que ofrecerá una cobertura plena y en directo del partido.

Ya no es posible comprar una entrada como público general para el enfrentamiento entre Real Madrid y Atalanta. El plazo de compra llegó a su fin el pasado 16 de abril, tras una semana abierto. Ahora tan solo quedan las que se repartirán entre los clubes participantes. Cada club decidirá la manera que considere para entregarlas a sus socios. Los precios son considerablemente más bajos que en la final de la Champions: 30 euros en Categoría 3,80 euros en Categoría 2 y 130 euros en Categoría 1.

Asimismo, Gianluca Scamacca, delantero estrella del Atalanta y uno de los jugadores más importantes del club, se ha roto los ligamentos. El italiano se perderá, por lo tanto, la final de la Supercopa de Europa frente al Real Madrid, y ya no sólo ese partido, sino los próximos 6-7 meses. El club confirmó los peores presagios durante la mañana de este lunes y, por lo tanto, el Madrid evitará al probablemente jugador más peligroso que podía tener enfrente.

