Aún no ha comenzado la temporada y la tensión ya se palpa en muchos equipos debido a que la preparación no está transcurriendo como desean. Es el caso de la Atalanta, rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa el próximo día 14 de agosto, cuando los jugadores de Carlo Ancelotti intentarán lograr el primer título oficial del curso 24/25. Sin embargo, Gian Piero Gasperini, entrenador del conjunto de Bérgamo, no está nada contento con la imagen que está ofreciendo el equipo italiano durante los partidos amistosos.

Un ejemplo claro fue el encuentro de preparación que el vigente campeón de la Europa League, título que le permitirá luchar por la Supercopa de Europa en tan solo unos días, disputó frente al Parma y que acabó perdiendo de manera abultada por 4-1, un resultado que seguro que los aficionados de la DEA no esperaban, ni tampoco el propio Gasperini. En tan solo media hora de encuentro, la Atalanta ya perdía 2-1 y el técnico italiano no dudó en aprovechar el tiempo muerto para la hidratación para abroncar a los suyos de forma airada.

«¿A qué mierda estamos jugando?», se pudo escuchar de la boca del técnico de la Atalanta durante la pausa para que los futbolistas se refrescasen debido a las altas temperaturas. Gasperini se mostró bastante enfadado y contrariado debido al mal juego que estaba desplegando su equipo y al pésimo rendimiento defensivo que exhibió ante el Parma. El enfado fue captado por las cámaras de televisión y se pudo percibir en todos los hogares en los que estuviera sintonizado el partido.

Una mala imagen que contrasta con la que ofreció el equipo de Bérgamo durante la pasada temporada. Es cierto que de la pretemporada y los partidos amistosos no se pueden extraer conclusiones, ya que es la fase que usan los entrenadores y los preparadores físicos para poner a punto a sus futbolistas y para trasladar las ideas tácticas que quieren implantar.

Acabó con la racha del Leverkusen

Hay que recordar que el cierre del curso pasado fue muy esperanzador de cara al futuro para los de Gasperini que vieron cómo el equipo elevó su nivel competitivo y consiguió vencer en la final de la Europa League al Bayer Leverkusen que fue, sin duda, el equipo revelación del curso pasado tanto por su juego como por sus resultados. Los de Xabi Alonso consiguieron alzar la Bundelisga sin perder ningún partido de la liga alemana y también se hizo con la Copa Alemana.

Los alemanes tenían la oportunidad de cerrar una temporada perfecta con un triplete histórico, pero la Atalanta se cruzó en el camino de los de Leverkusen en la final de la Europa League y consiguió vapulear por 3-0 a un equipo que parecía indestructible y que había superado los cincuenta partidos invictos de manera consecutiva durante el curso. Por tanto, aunque la imagen de los de Bérgamo durante la pretemporada no haya sido la ideal, es un conjunto muy peligroso y al que no le importa ir al ataque, como ya demostró en la semifinal de la Europa League ante el Liverpool.