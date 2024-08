Fecha confirmada para la apertura del macro Zara en esta ciudad española

Zara, la famosa tienda de moda española, es sin duda una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Fundada en 1975 por Amancio Ortega en La Coruña, Zara ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en el buque insignia del grupo Inditex, uno de los mayores minoristas de moda del mundo. Con tiendas en todas las comunidades autónomas de España y una fuerte presencia internacional, Zara ha sabido mantenerse a la vanguardia de la moda rápida, ofreciendo diseños contemporáneos y accesibles que atraen a una amplia gama de consumidores.

En España, Zara no sólo está presente en todas las comunidades autónomas, sino que también cuenta con múltiples tiendas en las principales ciudades. Sin embargo, la marca sigue expandiéndose y mejorando sus espacios comerciales para ofrecer una mejor experiencia de compra a sus clientes. Un ejemplo de esta estrategia es la nueva tienda que se inaugurará en Valladolid. Esta no será una tienda cualquiera, sino que se convertirá en la tercera más grande de todo el grupo Inditex en el país, un verdadero hito para la ciudad y la región. De este modo, Valladolid se prepara para recibir este nuevo macro Zara en la calle Constitución, en pleno centro de la ciudad. El proyecto ha generado gran expectación, no sólo por el tamaño de la tienda, sino también por su ubicación estratégica en el antiguo edificio de El Corte Inglés. Esta apertura marcará un antes y un después en el panorama comercial de Valladolid, revitalizando una zona emblemática y ofreciendo a los vallisoletanos y visitantes un espacio moderno y atractivo para sus compras.

Fecha confirmada para la apertura del macro Zara en Valladolid

La calle Constitución de Valladolid y el centro de la ciudad del Pisuerga se preparan para la llegada de un gigante comercial: la nueva tienda de Zara, que abrirá sus puertas el 30 de agosto. Este proyecto ha sido posible gracias a la aprobación del Ayuntamiento en abril de 2023, lo que permitió el inicio de las obras en el antiguo edificio de El Corte Inglés. Con esta apertura, Zara no sólo refuerza su presencia en la ciudad, sino que también cierra sus otras tiendas en el CC Vallsur, la calle Santiago con Zúñiga y la calle Santiago con Constitución, centralizando así su oferta en este nuevo y amplio espacio.

La nueva tienda de Zara en Valladolid no será una más en la cadena. Con una categoría de ‘Centro Comercial’, este establecimiento se posicionará como el tercer Zara más grande de España. Además de los empleados que se trasladarán desde otras tiendas locales, se han realizado nuevas contrataciones para cubrir las necesidades de este enorme espacio comercial. La tienda ocupará seis plantas del antiguo edificio de El Corte Inglés, lo que permitirá una amplia oferta de moda y complementos en un entorno moderno y acogedor.

Transformación del Antiguo Edificio de El Corte Inglés

El edificio que albergará la nueva tienda de Zara tiene una rica historia en Valladolid. Antiguamente fue un centro de Galerías Preciados y luego pasó a ser El Corte Inglés, cerrando sus puertas el 28 de febrero de 2023, después de 49 años de servicio. La transformación de este icónico edificio no se limita a la apertura de Zara; el inmueble también contará con un hotel de lujo gestionado por Eurostars Hotel Company, del Grupo Hotusa, que ocupará de la tercera a la sexta planta. El hotel, que será el primer cinco estrellas en la capital vallisoletana, ofrecerá 76 habitaciones, una piscina en la azotea, un gimnasio y un restaurante, convirtiéndose en un destino de lujo en el corazón de la ciudad.

Un nuevo centro comercial en el corazón de Valladolid

La conversión del antiguo edificio de El Corte Inglés en un nuevo centro comercial con Zara a la cabeza es un proyecto ambicioso que cambiará la dinámica comercial del centro de Valladolid. La nueva tienda de Zara abrirá durante las tardes de las ferias de Valladolid, así como los sábados por la tarde en julio y agosto, y en los 16 domingos y festivos permitidos anualmente. Este cambio de categoría, de tienda de calle a centro comercial, permitirá una mayor flexibilidad en los horarios y un mejor servicio a los clientes.

Además de la tienda de Zara, el nuevo centro comercial contará con una serie de servicios adicionales que enriquecerán la experiencia de los visitantes. Habrá un gimnasio en la cuarta planta, una zona de restauración de 330 metros cuadrados en la azotea, y un área de aparcamiento con capacidad para 20 plazas. Todo esto convierte al nuevo centro comercial en un destino atractivo y multifuncional en el centro de Valladolid.

De este modo, la confirmación de la fecha de apertura del nuevo macro Zara en Valladolid es una noticia emocionante para la ciudad y sus habitantes. Este proyecto, que combina comercio, lujo y servicios en un solo espacio, promete transformar el centro de Valladolid y ofrecer una experiencia única a sus visitantes. Con su apertura el 30 de agosto, coincidiendo con las fiestas de la ciudad, se espera un gran éxito y un alto tráfico de clientes, consolidando a Zara como una de las marcas líderes en el mercado de la moda en España y el mundo.