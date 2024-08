‘Pecado original’, capítulo 19 (Temporada 6): Yildiz impone una nueva condición a Dogan

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 18 de la Temporada 6 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Selim se ha enterado, finalmente, de toda la verdad sobre Kumru. Como no podía ser de otra manera, se siente tremendamente devastado, a la par que decepcionado.

En este complicado momento que está atravesando, el doctor encuentra un grandísimo apoyo en Zeynep. Por si fuera poco, después de todo lo vivido, Selim no duda un solo segundo en brindar una nueva oportunidad a Kumru. Y todo con el objetivo de que le confiese, de una vez por todas, toda la verdad.

A pesar de los esfuerzos, la hija de Dogan no se atreve a dar ese paso. ¡Le es imposible! Una respuesta que provoca una tremenda reacción en Selim, ya que no tarda en trazar un nuevo plan para vengarse de Kumru. Todo ello mientras Ender y Yildiz se muestran más decididas a acabar con Julia, a como dé lugar.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 19 de la Temporada 6 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yildiz se muestra más que decidida a hacer todo lo que esté en su mano para poner fin, de una vez por todas, a cualquier tipo de relación entre Julia y Dogan.

Así pues, la joven no duda en imponer una nueva condición al empresario. Éste se da cuenta de que no importa cuántas cosas haga o cuántas veces lo intente que no va a hacer que Yildiz se rinda. Es por eso que Dogan se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más contundentes y complicadas de su vida.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Handan ha regresado y lo ha hecho con un objetivo realmente claro. ¿En qué consiste, exactamente? En tomar medidas para acabar con Selim. A pesar de todo, el doctor tiene un inesperado aliado con el que va a marcar la diferencia. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa y sorprendente serie turca Pecado original en Antena 3 y atresplayer.