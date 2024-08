Los mejores memes de los Juegos Olímpicos de París 2024 hoy, 6 de agosto

Los Juegos Olímpicos de París 2024 encaran una última semana en la que decidirán muchas medallas antes de que el próximo domingo 11 de agosto se apague la llama olímpica en la capital francesa. Estos Juegos Olímpicos están dejando imágenes para la historia y también algunos memes que se han hecho virales en las redes sociales. Esta cita olímpica también está quedando para la historia con fotografías icónicas.

Los Juegos Olímpicos siguen celebrándose a la espera del desenlace final de las competiciones por equipo en la que España es máxima protagonista en deportes como fútbol, balonmano o baloncesto femenino. El pasado lunes 5 de agosto el equipo de fútbol masculino logró el pase a la final de los Juegos Olímpicos después de remontar a Marruecos gracias a los goles de Fermín López y Juanlu. Por ello, Archaf Hakimi se ha convertido en protagonista de los memes de las redes sociales.

El jugador del PSG se burló de su compañero en el club francés, Arnau Tenas, tras el primer gol de Marruecos y después del karma se lo pagó tras la remontada de España. Por ello, Samu Omorodion y los usuarios de las redes sociales se han encargado de poner en su sitio al ex jugador del Real Madrid.

El rey de los memes de los Juegos Olímpicos está siendo Yusuf Dikec, el tirador turco que ganó una medalla de plata con la mano en el bolsillo y su particular pose para competir le ha convertido en una de las grandes estrellas en estos Juegos Olímpicos. Incluso Armand Duplantis le quiso imitar tras hacer historia el pasado lunes tras ganar el oro olímpico en el salto con pértiga.

Armand Duplantis hit us with the Yusuf Dikec stance after setting an Olympic pole vault record 👉 #Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/HnM9dxYwHQ

— Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) August 2, 2024

Otro de los grandes protagonistas de los memes en la redes sociales ha sido Anthony Ammirati. El joven saltador de pértiga francés no pudo pasar a la final olímpica por un incidente que ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué paso? Pues que su pene derribó el listón mientras hacía el ejercicio y esto le impidió optar a una medalla en el Stade de France. Lógicamente, este acto se ha hecho viral en las redes.

French pole vaulter Anthony Ammirati’s unsuccessful attempt to reach the final has gone viral on social media: he missed his target height and knocked down the pole with his crotch.

Anthony will not be able to compete for gold, but his Instagram was filled with new female fans. pic.twitter.com/VDMNDVypoV

— NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2024