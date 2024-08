¿Por qué los aviones son blancos? Éste es el curioso motivo

La mayoría de los aviones que vemos en el cielo son blancos, un detalle que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca te hubieras preguntado. El blanco es el color de los aviones de pasajeros, aunque hay otros tonos que también están presentes, sin duda alguna es el que predomina y no es casualidad. Nada en esta vida lo es, sino todo lo contrario. Tenemos que estar preparados para afrontar algunas novedades importantes que tenemos por delante y que realmente nos pueden ayudar a entender este color.

El blanco es el color que vamos a tener que ver más veces si vamos al aeropuerto. Aunque hoy en día podemos ver los logos de marcas o compañías de todos los colores, el color que acaba predominando siempre es el blanco. Un tono que acabará de darnos aquello que realmente necesitamos y que puede acabar generando más o menos alegrías. El motivo por el que tiene este color tiene que ver con las incidencias del sol, pero también con unas características que pueden acabar siendo las que nos acompañen en estos días. Podemos tener una buena anécdota al subir al avión, nada más conocer directamente una serie de elementos que van de la mano. Toma nota de por qué los aviones son blancos.

El blanco es el color de los aviones

El color de los aviones puede llegar a ser lo que marque una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que vamos a ver este verano, una larga lista de aviones que tenemos por delante.

Los vamos a ver en el cielo que tenemos por delante y que puede acabar dándonos una serie de peculiaridades que vamos a ver en estos días. Los aviones son blancos para garantizar la seguridad de esos cientos de personas que viajan de un sitio a otro y puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Los expertos en el tiempo nos pueden dar algunas pistas del motivo por el que los han pintado de este color. Sabiendo que estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. El color de unas nubes que los de Meteored conocen muy bien y saben cuándo van a llegar este verano o en cualquier época del año.

Este es el motivo por el que los aviones son blancos

Meteored nos da una serie de pistas del motivo principal por el que los aviones son de color blanco. Un tono que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Sabremos el motivo por el que este tono inunda los cielos que pueden acabar teniendo un motivo de peso.

El motivo por el que los aviones son blancos responde a varios factores: «Los aviones no son blancos solo por el ahorro que supone mantener la temperatura en su interior. También la pintura blanca es más barata. Además, en caso de que se tenga que repintar alguna pieza, el blanco está al alcance. Y no solo eso. Si hay que cambiar alguna pieza del fuselaje del avión, al ser todo absolutamente blanco una pieza nueva no llamará la atención. Si el avión fuera de otro color, puede que la pieza de repuesto no coincida con esa tonalidad. Así que el blanco facilita las cosas también en este sentido».

Siguiendo con la misma explicación: «Las compañías aéreas distinguen sus aviones de la competencia haciendo que sus aviones sean de distintos colores. No hay muchos modelos de aeronave, la verdad, y al final se acaban usando los que optimizan mejor el número de pasajeros y consumen menos. En España solemos ver básicamente el Airbus A320 y el Boeing 737. Así que los colores y los logos que hay en sus alas y su fuselaje nos ayudarán a identificar a la compañía. Si nos ponemos a pensar en los aviones que hemos ido cogiendo a lo largo de nuestra vida, casi todos son de color blanco. Puede que no lo sean en su totalidad, pero el blanco suele ser el color dominante. De la misma manera los vemos desde tierra cuando cruzan el cielo. Si hay tantos colores disponibles, y sinceramente, más bonitos estéticamente para un avión que el blanco, debe haber algún motivo para que el blanco domine».

Tiene también un significado que debemos tener en cuenta: «El color blanco es la suma de todos los colores del espectro visible. ¿Por qué las nubes son blancas? Porque reflejan todos los colores que les llega. Lo mismo con una camiseta blanca, un lápiz blanco o una pared blanca. La excepción la encontramos con las nubes de tormenta». Además de: «El blanco es usado en países muy calurosos para sobrevivir al intenso calor. Habrás notado la diferencia entre vestir de blanco y de negro en verano. Cuando vamos de negro nos asamos porque las prendas negras absorben toda la luz, en cambio, las blancas la reflejan. Así, los coches blancos en verano no se calientan tanto como los negros».