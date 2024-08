El problema de salud de Tamara Falcó que nadie de su familia se cree

La familia Preysler vuelve a estar de actualidad gracias a una noticia que nadie esperaba. Tamara Falcó está muy centrada en su bienestar. Después de su boda con Íñigo Onieva y una prolongada luna de miel, la pareja ha decidido prepararse físicamente para el verano. Hace unas semanas, ambos asistieron a un retiro exclusivo en el que invirtieron aproximadamente 12.000 euros con el objetivo de adelgazar y adoptar un estilo de vida más saludable. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el estado de la marquesa? Según cuenta, le han detectado alergia al deporte, aunque ni su madre ni sus hermanos se lo creen.

La mujer de Íñigo Onieva ha decidido abrazar la vida saludable, complementando una dieta equilibrada con la incorporación del ejercicio físico. Sin embargo, este nuevo hábito podría tener una corta duración debido a un inesperado problema de salud que Tamara ha revelado en ‘El Hormiguero’. El equipo del programa está de vacaciones, pero los espectadores no olvidan la confesión que hizo la aristócrata.

«A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me da picores», explicó durante su intervención en el espacio capitaneado por Pablo Motos. «Me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica».

¿En qué consiste el problema médico de Tamara Falcó?

Este problema de salud, que muchos en su entorno han encontrado difícil de creer, parece estar relacionado con su propia sudoración. Todo apunta a que la alergia de la que Tamara habla estaría vinculada a las sustancias presentes en su sudor, que al entrar en contacto con su piel le causan irritación y picazón.

Tamara disfruta de una relación excelente con su madre, de hecho se ha convertido en su gran apoyo durante su última etapa. Isabel Preysler es consciente de que Tamara quiere ampliar la familia, pero no lo consigue. Fuentes cercanas aseguraron que se había puesto en manos de especialistas para someterse a un tratamiento natural. La marquesa no quiere entrar en detalles, solo ha dejado claro que cuenta con el respaldo de su marido.

Íñigo Onieva emprende de una nueva aventura

En medio de este desafío de salud de Tamara Falcó, el empresario Íñigo Onieva ha decidido emprender un viaje en solitario. A través de su cuenta oficial de Instagram ha compartido su experiencia, mostrando cómo su restaurante cierra sus puertas mientras él se trasladaba a París, la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos 2024.

Un apasionado del deporte, Íñigo ha compartido una publicación posando junto a la icónica Torre Eiffel después de completar una carrera destacada en los alrededores de este emblemático lugar. A pesar de que tiene muchas cosas en común con Tamara, en eso son diferentes porque él adora la actividad física en todas sus vertientes, por eso está en la capital francesa.

En un mapa que muestra su recorrido, Onieva reveló que corrió durante 50 minutos, cubriendo un total de 10 kilómetros cerca del río Sena y por los Campos Elíseos. Esta hazaña deportiva ha sido un logro significativo para el joven empresario, quien ha disfrutado de la vibrante energía de la capital francesa en estos momentos de celebración olímpica.

“Sports Fuel The Spirit”, escribió Íñigo en su post: “CITIUS, ALTIUS, FORTIUS” (latín para “Más rápido, más alto, más fuerte”), el lema de los Juegos Olímpicos que refleja la aspiración de mejora continua y excelencia. Estas palabras reflejan la importancia que Onieva le otorga al estado físico y su deseo de sentirse cada día más «fuerte» y «rápido».

El mayor deseo de Íñigo Onieva y Tamara Falcó

El viaje de Íñigo a París coincide con un momento delicado para la pareja, cuyo mayor deseo es convertirse en padres. Tamara Falcó ha expresado en numerosas ocasiones que ser madre sería el mayor logro de su vida, confiando siempre en la voluntad de Dios respecto a su maternidad. No obstante, parece que Tamara ha decidido reconsiderar su enfoque y ha optado por recurrir a la ciencia en busca de una solución que le acerque a su anhelado sueño de ser madre.

Este giro en sus creencias religiosas para dar paso a la ciencia muestra la determinación de Tamara por lograr su objetivo. La decisión de buscar ayuda médica es un paso significativo en su camino hacia la maternidad, y tanto ella como Íñigo están dispuestos a enfrentar este nuevo desafío con esperanza y optimismo.

La vida de Tamara Falcó y Íñigo Onieva está llena de cambios y desafíos. La reciente revelación de Tamara sobre su alergia al deporte y el viaje deportivo de Íñigo a París reflejan las diversas facetas de su vida personal y profesional. Mientras ambos navegan por estos retos, su compromiso y apoyo mutuo serán fundamentales para enfrentar lo que les depara el futuro.