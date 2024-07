Íñigo Onieva lo confirma: habla de su separación de Tamara Falcó

A pesar de que su entorno insiste en que no hay nada de cierto en los rumores de crisis o distanciamiento entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, los últimos movimientos de la marquesa de Griñón generaron una gran confusión. La pareja estuvo en boca de todos tras protagonizar una acalorada discusión en un restaurante madrileño hace unos meses, lo que llevó a que ambos disfrutaran de unos planes muy diferentes por separado. Las teorías no tardaron en llegar e incluso se llegó a decir que Tamara pasaba mucho tiempo con Isabel Preysler porque no se sentía cómoda con su marido. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

Antes de empezar el verano sucedió algo importante. Mientras Tamara Falcó pasó el fin de semana en casa de su madre, Íñigo Onieva se marchó a Baqueira Beret para disfrutar de unos días de esquí con amigos. Este distanciamiento físico alimentó las especulaciones sobre una posible crisis en la relación. Tras su regreso a Madrid, a pesar de la constante presencia de reporteros a las puertas de su casa, el matrimonio mantuvo un perfil bajo. Estuvieron varios días sin dejarse ver, prueba que muchos utilizaron para hablar de ruptura.

Íñigo Onieva no dudó en enfrentarse los rumores. Negó cualquier tipo de crisis, asegurando que él y Tamara están «magníficamente». Horas después, la infuencer hizo su aparición semanal en ‘El Hormiguero’, donde, lejos de lo que cabía esperar, no hizo ningún comentario sobre su matrimonio. Lo más sorprendente fue que, tras el programa, Tamara se dirigió a pasar la noche a la casa de Isabel Preysler en lugar de a su propia casa, donde se encontraba su marido.

Nueva información sobre Tamara Falcó y su marido

Los hechos hablan por sí solos. Para celebrar su primer aniversario, Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasaron un romántico fin de semana en uno de los alojamientos más exclusivos de París, el Hotel Bristol. Situado en la prestigiosa Rue du Faubourg Saint-Honoré, a un minuto de los Campos Elíseos, este icónico hotel fue el escenario perfecto para festejar su primer año como pareja casada.

La pareja se alojó en la suite ‘Luna de Miel’, una de las más grandes y lujosas del hotel, con entre 165 y 215 metros cuadrados divididos en varias estancias: una sala de estar, un dormitorio con cama king-size, cocina privada y un baño de vapor, entre otros elementos. Los enormes ventanales y varios balcones ofrecen espectaculares vistas de la Torre Eiffel. El precio de esta suite puede alcanzar los 15.000 euros por noche, dependiendo de los servicios contratados.

A pesar del alto costo, Tamara e Íñigo no tuvieron que ver mermadas sus cuentas corrientes gracias a las colaboraciones publicitarias de Tamara. Como ha confirmado ‘Vanitatis’, los enamorados han disfrutado de esta espectacular suite por intercambio, aprovechando la influencia de Falcó en redes sociales para viajar casi gratis.

La hija de Isabel Preysler no está dispuesta a dar explicaciones constantemente, por eso optó por no utilizar su altavoz en el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. Pensó que la mejor opción era pasar por alto los rumores y demostrar con su actitud que no se había separado de Íñigo Onieva. El viaje a París que hemos relatado anteriormente demuestra que el matrimonio está viviendo una etapa fantástica, a pesar de que todavía no han podido ampliar la familia.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva luchan por ser padres

A pesar de los rumores y las especulaciones, Íñigo Onieva ha confirmado que su relación con Tamara Falcó está en buen estado. Sus recientes vacaciones en París y las declaraciones públicas de Íñigo desmienten cualquier crisis. Aunque la pareja prefiere mantener un perfil bajo, su amor y compromiso parecen estar más fuertes que nunca, demostrando que, a veces, los rumores son solo eso: rumores.

Ahora el problema es otro. La marquesa de Griñón ha hablado abiertamente de su deseo de ser madre. El inconveniente es que está teniendo muchas dificultades para traer un niño al mundo, a pesar de que su comportamiento ha hecho saltar las alarmas en más de una ocasión. Hace unos meses un paparazzi aseguró que vio a Tamara en una farmacia comprando un test de embarazo, pero los hechos demuestran dos cosas: o dio negativo o no era ella.

La hija de Isabel Preysler promete que cuenta con el apoyo de Íñigo Onieva. Él también quiere ser padre, de hecho sueña con formar una familia numerosa, a pesar de que este objetivo está cada vez más lejos. No obstante, Falcó no ha perdido la esperanza.