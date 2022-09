Los comercios se enfrentan a una crisis sin precedentes por el impacto de los altos precios de la luz y el encarecimiento de las materias primas. Un escenario que ha provocado que a los pequeños comercios del sector textil les cueste hasta un 15% más comprar ropa para abastecer sus tiendas. Pese a la subida de los costes, la mayoría ha optado por no subir los ticket para evitar perder clientela y ver mermadas sus ventas.

Este es el caso de Gema Fernández, propietaria de Golden & Co, que ha registrado un encarecimiento en la factura de sus proveedores de hasta un 15% para la colección de otoño-invierno por el impacto de los altos precios de la energía en la industria textil.

«En las primeras compras que he hecho de cara a la campaña de otoño-invierno he notado que los pedidos se han encarecido entre un 10% y un 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque aún me queda muchos productos que comprar», explica la propietaria.

Pero no sólo en la ropa ha visto Fernández un encarecimiento del precio, también sufre una subida de su factura de la luz. «En estos últimos dos años, mi factura ha pasado a ser el doble, en comparación con 2020, aunque si lo comparamos con 2021 son entre 40 y 50 euros de más», asegura la propietaria de Golden & Co a OKDIARIO.